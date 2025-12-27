Рецептата Dnes: Сладки с бадеми

Съставки:
- 250 г бадемово брашно или сурови бадеми
- 125 г захар
- 3 белтъка
- настъргана кора на 1 лимон
- амарето ликьор няколко капки – по желание
- 2 ч.л. бадемова есенция
- цели бадеми за украса
Приготвяне:
- Ако ще ползвате сурови бадеми с обелка, сложете ги за няколко минути във вряща вода, за да можете после лесно да им отделите люспите.
- След това ги подсушете много добре, преди да ги смелите.
- Сложете в кухненски робот бадемовото брашно/бадемите заедно със захарта.
- Смелете ги много добре, много фино.
- Прехвърлете сместа в купа.
- Добавете към нея останалите съставки.
- Трябва да се получи хубаво лепкаво тесто.
- Прехвърлете го в сладкарски пош.
- В тава за печене върху хартия за печене оформете сладки.
- Върху всяка сложете по едно бадемче за украса.
- Покрийте тавата със свежо фолио и я сложете в хладилник за поне 1 час.
- Печете сладките в предварително загрята фурна на 180 градуса за 12-15 минути.
- Хапвайте, след като са напълно изстинали.
