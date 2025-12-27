IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рецептата Dnes: Сладки с бадеми

Много вкусни

27.12.2025 | 14:05 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • 250 г бадемово брашно или сурови бадеми
  • 125 г захар
  • 3 белтъка
  • настъргана кора на 1 лимон
  • амарето ликьор няколко капки – по желание
  • 2 ч.л. бадемова есенция
  • цели бадеми за украса

Приготвяне:

  • Ако ще ползвате сурови бадеми с обелка, сложете ги за  няколко минути във вряща вода, за да можете после лесно да им отделите люспите. 
  • След това ги подсушете много добре, преди да ги смелите. 
  • Сложете в кухненски робот бадемовото брашно/бадемите заедно със захарта. 
  • Смелете ги много добре, много фино. 
  • Прехвърлете сместа в купа. 
  • Добавете към нея останалите съставки. 
  • Трябва да се получи хубаво лепкаво тесто. 
  • Прехвърлете го в сладкарски пош. 
  • В тава за печене върху хартия за печене оформете сладки. 
  • Върху всяка сложете по едно бадемче за украса.
  • Покрийте тавата със свежо фолио и я сложете в хладилник за поне 1 час. 
  • Печете сладките в предварително загрята фурна на 180 градуса за 12-15 минути. 
  • Хапвайте, след като са напълно изстинали. 

бадеми сладки рецепти за десерти
