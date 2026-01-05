IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Таро прогноза за 5 - 11 януари 2026

Разрешаваме сложни ситуации

05.01.2026 | 17:45 ч. 0
Снимка: istock

Таро картите за новата седмица са Петица мечове и Силата. 

Първата таро карта е Петица мечове. 

Тя се появява в гадаене на таро карти, когато сте се скарали с някого (може и любовен партньор), имали сте несъгласие или конфликт и си тръгвате с чувство на тъга и загуба. Може да сте разстроени и огорчени от разгорещените думи, които сте казали. Дори да сте спечелили спора или да сте излезли очевидният победител, осъзнавате, че сте загубили толкова колкото опонента си или повече от него. Тази битка ви е струвала доверие, уважение или достойнство и ви е изолирала. 

Според таро карта Петица мечове ще трябва да решите дали вашата гледна точка е толкова важна за вас, че сте готови да изложите отношенията си на риск, или можете да направите компромис и да се видите очи в очи. Също така може да се изкушите да се борите във всеки конфликт, за да сте сигурни, че ще постигнете своето, да докажете, че сте прави, или да се защитите, когато се чувствате предизвикани или заплашени от другите.

Таро карта Петица мечове често може да показва, че се конкурирате с другите по пътя към успеха. Виждате ги като заплахи за собственото си щастие и затова се стремите да спечелите на всяка цена.

Ако сте били въвлечени в конфликт и виждате как той си взема своето, Петицата мечове е покана за извинение. Колкото по-дълго се тревожите или колкото повече се опитвате да докажете, че сте били прави, толкова по-предизвикателни ще стават отношенията ви. 

Но тази таро карта може също да сочи към провал. Това показва, че въпреки всичките ви усилия, е вероятно да бъдете победени или да излезете губещата страна. 

Източник: Седмична таро прогноза за 5 – 11 януари 2026

