Червеи, самоубийства... Затворът в Бруклин, в който се намира Мадуро, e “Адът на земята“ ВИДЕО

Затворът в Бруклин, в който е държан венецуелският президент Николас Мадуро, е толкова проблемно място, че някои съдии отказват да изпращат хора там, въпреки че е помещавал известни затворници като музикалните звезди Ар Кели и Шон “Диди“ Комбс, съобщават американските медии.

Открит в началото на 90-те години на миналия век, Столичният център за задържане, или MDC Бруклин, в момента помещава около 1300 затворници.

Това е рутинното място за кацане на хора, чакащи съдебен процес във федералните съдилища в Манхатън и Бруклин, където са задържани предполагаеми гангстери и наркотрафиканти, както и някои хора, обвинени в престъпления, свързани с “бели якички“.

Тълпа от венецуелски емигранти, много от които са облечени в знамена, се събраха на тротоарите пред затвора в събота вечер, за да отпразнуват залавянето на Мадуро. Тълпата аплодира, когато кортежът на правоохранителните органи, за който се смята, че превозва сваления лидер и съпругата му, пристигна в затвора.

Мадуро не е първият президент на държава, който е затворен там.

Хуан Орландо Ернандес, президент на Хондурас, беше откаран в затвора MDC Бруклин, докато беше съден за трафик на стотици тонове кокаин в САЩ. Осъден и осъден на 45 години затвор, Ернандес беше помилван и освободен от президента Доналд Тръмп през декември.

Сред настоящите задържани са съоснователят на мексиканския наркокартел Синалоа, Исмаел “Ел Майо“ Замбада Гарсия, и Луиджи Манджионе, който е обвинен в убийството на главния изпълнителен директор на UnitedHealthcare. Сред бившите затворници са крипто магнатът Сам Банкман-Фрийд и дългогодишната сътрудничка на Джефри Епстийн, Гилейн Максуел.

Разположен до търговски център в крайбрежна индустриална зона и в близост до Статуята на свободата, затворът е описван в най-лошия си вид като “ад на земята“ и “продължаваща трагедия“.

Лоша хигиена, хлебарки, насилие

Миналото лято NY1 излъчи репортаж с ексклузивни кадри от вътрешността на затвора. Те потвърдиха, че на затворник в изолация е позволено да излиза от килията си “на всеки три дни за 15-минутен душ“.

Репортажът също така отбелязва липсата на медицински грижи и сериозни хигиенни проблеми. “От червеи в храната до насилие, всичко се случва в MDC“, каза пред телевизията Дейвид Патън, бивш директор на Федералните защитници на Ню Йорк.

NY1 също така получи видеоклип, показващ хлебарки в храната, счупени лампи и мухъл в душовете. Други медии съобщиха за прекъсване на електрозахранването през зимата на 2019 г., което принуди затворниците да останат в ледени килии в продължение на няколко дни.

Задържаните и техните адвокати отдавна се оплакват от безконтролно насилие. Двама затворници бяха убити от други затворници през 2024 г., а служителите на затвора бяха обвинени в приемане на подкупи или предоставяне на контрабанда.

Наскоро обаче Федералното бюро на затворите заяви, че е работило за подобряване на условията.

В затвора вече има поправителен и медицински персонал, като е отстранило над 700 натрупани заявки за поддръжка и е отговорило на опасенията на съдиите. Подобрения са направени и в електрическите и водопроводните линии, хранителните услуги и отоплителните и климатичните системи.

В допълнение към физическите подобрения, федералните власти се опитаха да се справят с престъпността в затвора. Миналият март 23 затворници бяха обвинени в престъпления, вариращи от контрабанда на оръжия в торбичка Doritos до намушкване на мъж, осъден за убийството на хип-хоп легендата Jam Master Jay.

“Накратко, MDC Brooklyn е безопасен за затворниците и персонала“, заяви Бюрото на затворите през септември. Броят на затворниците също е намалял от 1580 към януари 2024 г., което, според него, е довело до “значително намаляване“ на престъпността и контрабандата.

Познати лица от миналото

Докато е там, Мадуро вероятно ще види някои познати лица, ако му бъде позволено да излезе от изолираните помещения, където първоначално ще бъде настанен.

Един от тях е съобвиняемият Уго Карвахал, бившият шеф на венецуелското разузнаване, който се отдели от Мадуро през 2019 г. и заяви, че иска да сътрудничи с американските власти.

Тук е и Андерсън Замбрано-Пачеко, предполагаем член на венецуелската банда “Трен де Арагуа“, който беше арестуван миналата година в Ню Йорк по обвинения в огнестрелно оръжие. Замбрано-Пачеко беше сред заснетите на охранителни камери да тероризират жители на жилищен комплекс в предградие на Денвър, инцидент, от който Тръмп се възползва по време на президентската си кампания.