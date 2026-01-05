“Вътрешното ядро”, което свали Мадуро: Тайни преговори в Катар, ЦРУ, конспиративни теории

Вицепрезидентът на Венецуела е провел тайни срещи с Вашингтон в Доха в месеците преди военното нападение на САЩ срещу Каракас, при което е заловен Николас Мадуро.

По време на тайните разговори, при които от висш член на катарското кралско семейство е в ролята на посредник, Делси Родригес се е представила пред американските официални лица като "по-приемлива“ алтернатива на 63-годишния диктатор.

Според октомврийски репортаж в Miami Herald, Родригес е предложила на САЩ визия за "Мадуризъм без Мадуро“, един вид "облекчен режим“. Подробности за срещите подхраниха спекулациите, че залавянето на венецуелския президент и съпругата му Силия Флорес от САЩ е било "вътрешна работа“, щателно планирана в продължение на месеци.

Докато САЩ извършиха извънредната си военна интервенция в събота, промъквайки се в страната само на 30 метра над водата, теоретиците на конспирацията поставиха под въпрос защо американските хеликоптери не бяха обстрелвани с тежък огън от стрелково оръжие - въпреки че венецуелските ракети бяха унищожени.

Предателство

Това се случва, след като бившият вицепрезидент на Колумбия Франсиско Сантос заяви, че е "абсолютно сигурен“, че вторият по важност човек на Мадуро го е предал, като го е предал на САЩ без бой.

"Те не го отстраниха, те го предадоха“, каза той пред колумбийския кабелен телевизионен новинарски канал NTN24.

Според източник, запознат с въпроса, ЦРУ е сформирало малък екип на място във Венецуела, започвайки през август, който е успял да предостави информация за начина на живот на диктатора, което е направило залавянето му безпроблемно.

В продължение на месеци екипът, включително един източник във венецуелското правителство, е шпионирал Мадуро, записвайки къде спи, какво яде, какво носи и дори, според висши военни служители, "неговите домашни любимци“.

След акцията на САЩ срещу резиденцията на Мадуро в Каракас в събота, Делси Родригес запази критичния тон, възприет от всички членове на кабинета на диктатора.

В телевизионно обръщение тя осъди "безпрецедентната военна агресия“ на Белия дом, поиска "незабавно освобождаване“ на Мадуро и съпругата му и заяви, че страната "никога повече няма да бъде ничия колония“.

Смяна на тона

Въпреки това, в неделя, в драматична промяна на тона, Родригес, изпълняващата длъжността президент на Венецуела, смени тоха и предложи "да сътрудничи“ с администрацията на Тръмп и заяви, че се надява да изгради "уважителни отношения“ с президента на САЩ.

"Каним правителството на САЩ да си сътрудничи с нас по програма за сътрудничество, ориентирана към споделено развитие в рамките на международното право, за да се укрепи трайното съвместно съществуване на общността“, каза тя в социалните медии.

Сантос, вицепрезидент на съседната на Венецуела Колумбия в продължение на осем години между 2002 и 2010 г. и по-късно посланик на Колумбия в САЩ, посочи Родригес като човека, който е предал Мадуро.

Свързани статии Венецуелската армия призна Делси Родригес за изпълняващ длъжността президент

"Абсолютно сигурен съм, че Делси Родригес го е предала. Цялата информация, която имаме, започваш да я сглобяваш и си казваш: „О, това беше операция, в която те го предадоха", казва вицепрезидентът на Колумбия.

"Очевидно е, че те трябва да подготвят почвата. Президентът Тръмп казва, че Делси ще бъде тази, която ще ръководи прехода. Много е ясна ролята, която ще играе и ще се опита да си осигури малко независимост".

Описвайки действията на американския президент като "много прагматични“, той добави: "Тръмп взе три решения, които бяха: "Ще приема Мадуро, ще установя преходен период с някой от режима и ще търся финансиране и печалби от петролните компании".

Родригес, която е следващата в линията на президентските наследници, е вицепрезидент на Мадуро от 2018 г., като отговаря за голяма част от зависимата от петрола икономика на Венецуела, както и за нейната страховита разузнавателна служба.

В събота Върховният съд на Венецуела нареди на Делси Родригес да поеме ролята на временен президент.

"Тя е по същество готова да направи това, което смятаме за необходимо, за да направи Венецуела отново велика“, каза Тръмп пред репортери за Родригес, която се сблъска с американски санкции по време на първата администрация на Тръмп заради ролята си в подкопаването на венецуелската демокрация.