Ето защо тази година приемам предсказанията на Нострадамус още по-сериозно

Като човек, който редовно се консултира с екстрасенси за съвет и за насочване на житейските си решения, се чувствам квалифициран да попитам: какво казва Нострадамус, че ни е приготвила 2026 година?

Прогнозите на френския мистик от 16-ти век за предстоящата година, направени от безопасно разстояние преди няколкостотин години, но които имат навика да се оказват зловещо правилни, включват "голям рояк пчели", дълго лято "с непоносима жега" и, по-оптимистично, възхода на нов или неочакван лидер, описан като "човек на светлината".

Какво би могло да означава всичко това?

Може ли тази светла надежда да е Зохран Мамдани, току-що положил клетва като първи мюсюлмански кмет на Ню Йорк, чиято прогресивна програма е запалила нова надежда сред демократичните социалисти? Трябва ли може би да се подготвим за Второто пришествие и завръщането на самия Исус Христос?

Или гадателят предсказва завръщането на Джордж Осбърн, бившият канцлер, който току-що е получи нова работа в OpenAI, за да помогне на света да приеме и внедри отговорно технологиите за изкуствен интелект? Той вече очаква знакова година, след като изигра ключова роля за осигуряването на завръщането на гоблена от Байо във Великобритания повече от 900 години след създаването му, за изложба в Британския музей тази есен.

Преди да се подиграете, имайте предвид, че едно от най-мрачните предсказания на Нострадамус изглежда вече се е сбъднало: В "Пророчествата", неговата колекция от поетични четиристишия на френски и латински език от 1555 г., той предполага, че идилично място в Швейцария ще бъде "препълнено с кръв". Той посочва Тичино, най-южния швейцарски кантон, а не Кран-Монтана, луксозния ски курорт в югозападната част на страната, където 47 души загинаха при пожар на Нова година. Но пък той предсказа и възхода на Адолф "Хистер“, така че съм склонна да му се доверя.

И предвид трагедията, не трябва ли поне всички да се вслушаме?

Тази година гадателят твърди, че светът ще бъде в "седем месеца голяма война", наред с голяма битка между Изтока и Запада ("три огъня се издигат от източните страни, докато Западът губи светлината си в мълчание") - пасаж, който някои интерпретират като загуба на влиянието на Запада от източните сили, вероятно Китай.

Нострадамус обаче сигурно прави нещо правилно, ако все още сме приковани към неговите пророчества през 2026 г. След като предсказва Големия пожар в Лондон през 1666 г. ("Кръвта на праведните ще липсва в Лондон / Изгорени в огъня на '66"), и се твърди, че е предвидил събития, оформящи света, включително възхода на нацизма, атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, убийството на Кенеди, кацането на Аполо на Луната, 11 септември, смъртта на принцеса Даяна, дори пандемията от COVID.

И все пак изключително двусмисленият език на Нострадамус се поддава на пристрастия към потвърждение, позволявайки на вярващите да адаптират прогнозите му към почти всяка съвременна криза. Той също така греши много пъти. През 2024 г. например някои твърдяха, че абдикацията на Чарлз III е неизбежна и че принц Хари е готов да поеме поста крал, въз основа на четиристишие, предполагащо, че "крал на островите" ще бъде "изгонен със сила" и "заменен от такъв, който няма да има белег на крал".

Нострадамус никога не е свързвал конкретни дати с предсказанията си, но последователите му вярват, че 26-то четиристишие от текста му се отнасят до предстоящата година. Доколкото мога да разбера, перспективата е ужасяващо шоу.

В един пасаж, отбелязан с I:26, той пише: "Големият рояк пчели ще се издигне... през нощта засадата..." - смята се, че става дума не толкова за призоваване на Рентокил, колкото за глобални борби за власт. Някои дори го свързват със сделката на Тръмп в Газа и потенциална победа над Украйна за Путин. Ако Нострадамус е прав, тогава 2026 г. изглежда ще бъде поредната година, изпълнена с конфликти.

И все пак има лъч надежда. "Сенките ще паднат, но човекът на светлината ще се издигне", пише той, добавяйки: "И звездите ще водят онези, които гледат навътре."

Толкова съм напрегната относно това кой може да е този "човек на светлината", колкото и за новия мъж в собствения ми живот, за когото и двамата ми екстрасенси настояват, че ще се появи през 2026 г. Една от тях беше толкова загадъчна, колкото и самият Нострадамус, когато ми изпрати съобщение: "Той е това, което хората биха нарекли ходещ срив; функционира, но е под силен стрес... но ако Шарлот разбираше, че прескачането напред във времето в квантовото поле, тя нямаше да мисли за това."

Точно когато си помислих, че съм разгадала това, другата екстрасенс добави неочаквана изненада: "Сънувах те снощи. Имаш избор между двама мъже – единият от тях на хоризонта е телевизионен или филмов продуцент."

Предсказанията на Нострадамус, или ясновидците в Нотинг Хил, имат свойството да ме объркват. Миналото лято същият екстрасенс, който ме предупреди за важно решение през 2026 г., каза: "Ще срещнеш мъж – това е много вълнуващо." Две седмици по-късно това се случи. Тя също ме предупреди да стоя далеч от коне, точно когато щяхме да отидем на преход с пони в Уелс. Игнорирах я - и си изкарах чудесно.

Често времето им е неподходящо. (Все още чакам неочаквани пари, за които бях уверен, че ще "излязат от лявата страна" през септември.)

Нострадамус може би все още е прав или греши за 2026 г., но аз съм подготвена за всичко, което новата година ще донесе. Човек на светлината, мъж на мечтите ми... който и да е, аз съм готова за него.

И ако големите рояци пчели се материализират, ще се запася с антихистамини, за всеки случай.

Коментарът е на Шарлот Крипс - старши културен автор в The Independent.