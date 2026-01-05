Защо мирът все още се усеща като недостижим за Украйна?

„Бих дал всичко на света, ако в това обръщение можех да кажа, че мирът ще дойде само след няколко минути“, каза Володимир Зеленски в послание към украинския народ, публикувано малко преди полунощ в новогодишната нощ. „За съжаление, все още не мога да кажа това.“

Зеленски заяви, че мирното споразумение е „на 90% готово“, но добави нещо, което опроверга постоянните твърдения на Доналд Тръмп, че сделката е точно зад ъгъла.

„Тези 10% всъщност съдържат всичко“, каза той.

Мина почти година, откакто Тръмп встъпи в длъжност и обеща да сложи край на войната на Русия срещу Украйна в рамките на 24 часа. Това никога не изглеждаше възможно, но с края на 2025 г. започна нов вихър от американска дипломация , придружен от по-оптимистични изявления за мир, пише The Guardian.

Разговорите започнаха с изтичането на мирен план, изготвен от Русия и САЩ. Вашингтон каза на Зеленски, че Украйна ще трябва да се откаже от региона на Донбас, докато министърът на армията на САЩ Дан Дрискол събра дипломати от страните от НАТО в Киев за това, което един от присъстващите определи като „кошмарна среща“, за да им каже, че Украйна трябва да се подпише под споразумението сега или ще се изправи пред по-лошо в бъдеще.

Зеленски, в съгласие с европейските си съюзници, успя да предотврати плана, който би се почувствал като капитулация за повечето украинци, и започна работа с американците по нов вид план. Но дори Украйна и САЩ вече да са „на 90% готови“ с този план, новата година започва с усещането, че мирът остава неуловим. Малко са признаците, че Русия ще се включи, и колкото и Тръмп да твърди, че Путин иска мир, руските власти ясно заявиха, че ще подпишат само споразумение, което се отнася до това, което те наричат ​​„коренните причини“ за войната.

Има обаче усещането, че докато украинците преживяват поредната зима на прекъсвания на електрозахранването, въздушни нападения и разделени семейства, скоро е необходима някаква почивка. Украинците усещат изтощението от близо четири години пълномащабна война.

За много украинци тази нова година е най-трудната психологически от началото на войната. В началото на 2023 г. все още имаше известна надежда, че украинският военен успех ще постави Русия в заден план и ще доведе до нещо, приближаващо се до победа. Към 2024 г. това изглеждаше много по-малко вероятно, но някаква подобие на надежда остана.

Когато настъпи 2025 г., вече беше ясно, че победата на бойното поле не е неизбежна,

но избирането на Тръмп за втори мандат засили надеждите в Киев, че политикът с уайлдкард може да е от полза за Украйна. Често чувано предсказание в Киев преди година гласеше, че когато Тръмп осъзнае, че Путин не е сериозен по отношение на мира, той ще се насочи към пълна подкрепа на Украйна, пренебрегвайки червените линии на администрацията на Байдън и страха от ескалация.

Това не се случи и с настъпването на 2026 г. за мнозина в Украйна е трудно да намерят нещо, което би дало надежда за положително средносрочно решение. Засега най-добрият сценарий изглежда е украинските военни и общество да продължат да се държат, докато ситуацията в Русия се влоши достатъчно, че Кремъл да бъде принуден да приеме преговори при условия, които не биха изисквали капитулация на Украйна. Най-лошите сценарии не си струва да се обмислят.

В петък Зеленски назначи дългогодишния си ръководител на военното разузнаване Кирил Буданов за началник на кабинета си, след като преди няколко седмици Андрий Ермак, най-близкият му съветник, подаде оставка в корупционен скандал.

Буданов, непостоянна и харизматична фигура, известна с планирането на дръзки операции срещу Русия, има добри контакти със западните разузнавателни агенции и поддържа контакти с Русия по въпросите на размяната на затворници. Назначаването му може да сигнализира за нов подход към сигурността и преговорите от страна на Киев.

Предстоящата година може да се окаже трудна и за Зеленски в политическо отношение, тъй като петгодишният президентски мандат, за който той беше избран през пролетта на 2019 г., наближава седемгодишната граница.

Военното положение в Украйна възпрепятства провеждането на избори и макар че има широко разпространени критики към ръководството на Зеленски по редица фактори, невъзможността за провеждане на избори по време на война е един от въпросите, по които има широк консенсус в целия украински политически спектър.

Тръмп обаче призова за избори, повтаряйки руското твърдение, че липсата на избори прави Зеленски нелегитимен президент.

„Не са имали избори от дълго време. Знаете ли, говорят за демокрация, но се стига до момент, в който вече не е демокрация.“

Зеленски реагира, като заяви, че ще поиска от парламента да приеме необходимите закони, които да позволят провеждането на президентски избори във военно време, и поиска от западните съюзници да обяснят как биха видели мерките за сигурност за гласуване в страна във война. „Не искам никой да може да използва липсата на избори като аргумент срещу Украйна, така че реагирам на това, което казват нашите партньори“, каза той.

Валерий Залужни, бившият командир на украинската армия и настоящ посланик в Лондон, е смятан за най-желателния опонент на Зеленски на изборите . Залужни е отхвърлил предишни предложения да се присъедини към електоралния екип на Зеленски и чака своя момент, след като е бил убеден в идеята за политическа кандидатура, но е осъзнавал щетите, които конкурентните избори биха могли да нанесат на крехкото украинско общество по време на война.

„Той не прави никаква активна подготовка за кампания и публичната му позиция е, че докато войната продължава, не мисли за избори и не се готви за тях“, каза източник, близък до Залужни. „Времето ще покаже дали ще се занимава с политика.“

Годината завърши с твърдението на Русия, че Украйна е предприела масивна атака с дрон срещу резиденцията на Путин , акт, който според нея ще бъде посрещнат с остър отговор. Москва не предостави доказателства в подкрепа на твърдението, като Киев настояваше, че цялата история е измислена, а ЦРУ стигна до същото заключение, според американски медии. Това беше напомняне за това колко лесно би било, дори ако бъде договорено прекратяване на огъня около избори или като част от сделка, за Русия да измисли тънък претекст за възобновяване на войната.

Рахманин заяви, че според него „няма обективни причини“ преговорите да бъдат успешни, докато Русия смята, че все още постига целите си на бойното поле, но че има малък шанс за сделка в края на зимата.