Рецептата Dnes: Постна баница с лук

Много вкусна

04.01.2026 | 10:20 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • 1 пакет кори за баница
  • 4 - 5 глави лук
  • ½ ч.ч. ориз
  • ½ ч.ч. олио
  • сол, черен пипер
  • малко вода

Приготвяне:

  • Нарежете лука и го задушете в половината олио.
  • Добавете ориза, разбъркайте 1 - 2 мин и налейте малко вода.
  • Гответе до полуготовност.
  • Подправете със сол и пипер.
  • Подреждайте корите като на всяка поръсвате от плънката.
  • Навийте на руло или редете пласт по пласт.
  • Залейте с останалото олио и поръсете с 3 - 4 лъжици вода.
  • Печете на 180 градуса за около 35 мин до зачервяване.

баница рецепти кулинария
