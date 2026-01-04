Рецептата Dnes: Постна баница с лук

Съставки:
- 1 пакет кори за баница
- 4 - 5 глави лук
- ½ ч.ч. ориз
- ½ ч.ч. олио
- сол, черен пипер
- малко вода
Приготвяне:
- Нарежете лука и го задушете в половината олио.
- Добавете ориза, разбъркайте 1 - 2 мин и налейте малко вода.
- Гответе до полуготовност.
- Подправете със сол и пипер.
- Подреждайте корите като на всяка поръсвате от плънката.
- Навийте на руло или редете пласт по пласт.
- Залейте с останалото олио и поръсете с 3 - 4 лъжици вода.
- Печете на 180 градуса за около 35 мин до зачервяване.
