Разследват смъртта на 72 тигъра в увеселителен парк в Тайланд

Властите в Чианг Май – град в северната част на Тайланд – разследват смъртта на десетки тигри в популярна туристическа атракция. Това съобщи "Би Би Си".

Общо 72 тигъра са загинали за по-малко от 2 седмици този месец в две съоръжения на Tiger Kingdom Chiang Mai - парк, в който посетителите могат да докосват и да взаимодействат с големите котки, предава NOVA.

Местната служба по животновъдство съобщи, че проби от тигрите са показали наличие на вируса Гана (canine distemper virus), въпреки че властите все още не са потвърдили как е възникнало огнището.

На пресконференция във вторник официални лица заявиха, че вирусът вече не се разпространява и няма нови случаи на смърт сред тигрите. Те добавиха, че няма заразени хора.

Останките на всички загинали тигри са били погребани, а

за тежко болните животни е била отправена препоръка за евтаназия

съобщиха властите.

Според местни медии тигрите са били част от популация от над 240 тигъра, отглеждани в двете съоръжения на Tiger Kingdom Chiang Mai.

Вирусът Гана е силно заразно заболяване, което засяга дихателната, храносмилателната и нервната система на гостоприемника. Макар обикновено да се среща при кучета, той може да заразява и големи котки.

Освен вируса, миналата седмица провинциалната служба по животновъдство в Чианг Май съобщи, че

проби от труповете на тигрите са дали положителен резултат и за бактерия

свързана с респираторни заболявания.

„Докато разберем, че са болни, вече беше твърде късно“, заяви пред местни медии Сомчуан Ратанамункланон, директор на националната служба по животновъдство, като отбеляза, че заболяванията при тигрите се откриват по-трудно в сравнение с домашни животни като котки и кучета.

Във вторник Сомчуан каза пред журналисти, че властите са събрали проби от телата на тигрите, от пилешкото месо, с което са били хранени, както и от околната среда.

Провинциалната служба по животновъдство по-рано заяви, че предварителните тестове са показали и заразяване с котешки парвовирус. Според някои местни служители огнището може да е тръгнало от замърсено сурово пилешко месо, с което са били хранени тигрите, съобщи Bangkok Post.

Заразено месо доведе до голямо огнище на птичи грип в зоопарк в провинция Чонбури и през 2004 г. Тогава близо 150 тигъра загинаха или бяха евтаназирани, за да се предотврати по-нататъшното разпространение на вируса.

През уикенда отделът за контрол на заболяванията съобщи, че макар нито един от ветеринарите или другите служители, работещи в зоопарковете в Чианг Май, да не се е разболял от вируса Гана, те са били поставени под 21-дневно наблюдение.

Организации за защита на животните заявиха, че

случаят подчертава лошите условия, в които живеят тигрите в плен

използвани за развлекателни цели в Тайланд.

„Подобни трагедии биха били много по-малко вероятни“, ако туристите „стояха далеч“ от такива атракции, заявиха от PETA Asia.

Tiger Kingdom Chiang Mai е затворен за срок от две седмици, докато властите извършват дейности по дезинфекция.