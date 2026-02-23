Вече не сме най-бедната страна в Европа, изпреварихме Чехия и Полша

Разделението в богатството в Европа е очевидно. В някои държави хората са много по-богати спрямо гражданите на други страни. Богатството на пълнолетен човек показва силно разделение между по-заможните и по-бедни икономики, пише Euronews, представяй класация на най-богатите и най-бедните в Европа според последния доклад на UBS "Глобален доклад за богатството 2025".

Нетното състояние, наричано още "богатство", представлява общата стойност на това, което едно домакинство притежава, минус неговите задължения. В показателя се включват финансовите активи и реалните активи, главно жилища. От това се изваждат дълговете, за да се очертае реалното богатство.

Данните на UBS, както и допълнителна информация, предоставена от Euronews, показват, че през 2024 г. средното богатство на пълнолетен човек варира значително в 31 европейски държави - от 29 923 евро в Турция до 634 584 евро в Швейцария.

В рамките на Европейския съюз (ЕС) разликата е малко по-малка, но остава значителна. Средното богатство на пълнолетен човек в блока се движи между 44 568 евро в Румъния и 523 591 евро в Люксембург.

Великобритания е лидер сред водещите икономики

Швейцария и Люксембург са единствените две държави със средно богатство на пълнолетен човек над 500 хил. евро. На трето място се нарежда Дания с 444 898 евро.

Средното богатство надхвърля 300 хил. евро и в Нидерландия (342 477 евро), Норвегия (340 364 евро), Белгия (322 805 евро), Великобритания (313 840 евро) и Швеция (308 935 евро).

Великобритания е най-богатата сред петте най-развити икономики в региона. Италия заема последното място сред тях със средно богатство от 198 321 евро. Във Франция стойността е 278 550 евро, в Германия - 237 172 евро, а в Испания - 215 945 евро.

Над една трета от страните отчитат богатство под 100 хил. евро

Повече от една трета от държавите регистрират средно богатство на пълнолетен човек под 100 хил. евро. В тази група попадат Латвия (91 783 евро), Чехия (86 791 евро), Хърватия (76 358 евро), Естония (72 276 евро), Литва (63 189 евро), Словакия (58 573 евро), Полша (56 159 евро), Унгария (55 276 евро), Румъния (44 568 евро) и Турция (29 923 евро).

България, където богатството достига 47 798 евро, се нарежда на едно от последните места в подреждането, изпреварвайки единствено Румъния и Турция.

Медианно и средно богатство

Докладът предупреждава, че както средното, така и медианното богатство на пълнолетен човек имат ограничения и могат да доведат до различни изводи. Медианата е точната средна стойност в разпределението на богатството.

"Средните стойности често са изкривени нагоре от сравнително малък брой хора с непропорционално високо богатство, докато медианните стойности дават по-прецизна представа за нивата на богатство в средата на скалата", става ясно от доклада.

Във всички държави медианното богатство е по-ниско от средното, като в някои случаи разликата е значителна. В Швейцария например показателят спада от 634 584 евро до 168 374 евро.

Медианното богатство на пълнолетен човек варира от 7765 евро в Турция до 365 244 евро в Люксембург. В рамките на ЕС диапазонът е между 22 257 евро в Полша и 365 244 евро в Люксембург.

Белгия заема второ място с 234 238 евро, следвана от Дания (199 647 евро), Швейцария (168 374 евро) и Великобритания (162 944 евро).

Медианното богатство надхвърля 100 000 евро още във Франция (134 901 евро), Норвегия (131 653 евро), Нидерландия (121 855 евро), Испания (116 676 евро), Италия (114 988 евро) и Малта (111 673 евро)

Сред големите икономики Великобритания отново е на първо място по медианно богатство, докато Германия е на дъното с 69 949 евро. В редица държави, предимно в Източна Европа, медианното богатство на пълнолетен човек остава под 50 000 евро.

Промени в подреждането

Класацията се променя значително при използване на медианното вместо средното богатство.

България се изкачва две позиции нагоре до 27-о място, като под нея остават Чехия, Румъния, Полша и Турция.

Германия, Швеция, Австрия и Чехия слизат с по шест позиции надолу в класацията, като Германия пада от 11-о място по средно богатство на 17-о по медианно. За сметка на това Малта печели шест места и се изкачва от 17-о на 11-о. Белгия, Испания, Италия, Словения, Словакия, Франция и Великобритания също се представят по-добре при медианния показател.

