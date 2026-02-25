Яростната, рекордно дълга реч на Тръмп: Смаяни демократи, екзалтирани републиканци ВИДЕО

Снимка: БГНЕС 1 / 10 / 10

"Тези хора са луди!", извика президентът Тръмп, сочейки с пръст към демократичните членове на Конгреса, които не се изправиха на крака за една от репликите му и не избухнаха в аплодисменти. "Казвам ви, те са луди."

Републиканците знаеха кога е време да станат и да ръкопляскат: това време беше в края на всяко изречение. В продължение на час и половина те скачаха нагоре-надолу, сякаш правеха пилатес. Беше много дълга сесия, специален клас по кондициониране и издръжливост, тази реч за състоянието на Съюза. Тръмп беше предупредил всички предварително, че планира да продължи безкрайно. Демократите седяха съвсем неподвижно на местата си през по-голямата част от нея.

"Boy oh boy", каза Тръмп, гледайки ги свирепо. Звучеше искрено объркан. "Имаме късмет да имаме страна с хора като тази. Демократите разрушават страната ни, но ние ги спряхме точно навреме."

След това републиканците трябваше отново да станат и да ръкопляскат.

Посланието за вечерта, това, към което Тръмп успя да се придържа през по-голямата част от безкрайната си реч, беше, че Америка сега е невероятно гореща. Пълно димно шоу.

"По-голяма, по-добра, по-богата, по-силна", каза той. "Нашите военни и полиция са в отлично състояние."

Целият свят се стремеше към Америка. Чуждестранните лидери, виждайки начина, по който американските военни заловиха президента на Венецуела посред нощ, бяха очаровани. "Няма да ви кажа кой", заяви Тръмп. "Обадиха ми се и казаха: "Много впечатляващо."

И първата дама вече беше филмова звезда, а процентът на убийствата намаля. Пилешкото, маслото и хотелските стаи бяха много по-евтини, каза той, сякаш говореше за един преувеличен уикенд със здравния си министър Робърт Ф. Кенеди-младши. В Айова той беше видял със собствените си очи някой да продава бензин за "един долар и 85 цента за галон", заяви той.

Републиканците скочиха и аплодираха бензиностанцията, или евентуално президента, че я е видял и им разказва за нея.

Да, Америка беше доста привлекателна. "По-голяма, по-голяма и по-силна", каза Тръмп. Също така "по-гореща". Самият Тръмп обаче не изглеждаше в топ форма или поне не изглеждаше по-готин. Той стискаше катедрата, ръцете му бяха бледи, раменете му бяха прегърбени. Косата му, която вече не боядисва, беше безформен сребърен облак, който се носеше над бронзовия хълм на челото му, и може би имаше проблем с микрофона, защото от време на време сладката музика на гласа му идваше в задъхани, подобни на Боб Дилън хрипове.

Казват, че се дразни от ниските си рейтинги в анкетите: че не може да ги разбере. Че е ядосан на съветниците си, че го карат да говори за достъпност, а не за балната си зала или евентуални военни авантюри в Близкия изток.

В речта си той със сигурност звучеше ядосан на демократите, че през цялото време повдигаха темата.

"Вие създадохте този проблем", каза той. "Техните изявления бяха лъжа. Те го знаеха. Те знаеха, че изявленията им са мръсна, гнила лъжа. Тяхната политика създаде високите цени."

Той разказа въображаем разговор с избиратели, които оценяват всичко, което той прави, чиято чаша щастие прелива.

"Хората ми казват, моля, моля, моля, г-н президент, печелим твърде много. Не можем да го понесем повече", каза той. "Не сме свикнали да печелим в нашата страна. Докато не се появихте вие, ние просто винаги губихме. Но сега печелим твърде много. А аз казвам, не, не, не, ще спечелите отново. Ще спечелите много. Ще спечелите по-голямо от всякога. И за да докаже тази теза", каза той, говорейки над нарастващите аплодисменти на републиканците, гласът му се разтягаше до писък. "За да докажем тази теза, тук с нас тази вечер е група победители, които току-що направиха цялата нация горда."

Той посочи нагоре към галерията победоносния мъжки отбор по хокей на лед, току-що победил Канада на Олимпийските игри. Тръмп беше говорил с всички тях директно след победата им по телефона на директора на ФБР Каш Пател, който по някаква причина беше там с тях в съблекалнята в Милано, отпивайки от бутилка бира. Дали биха искали да дойдат на речта му за състоянието на съюза. "Това е най-готината нощ, това е най-великата нощ", каза той.

"Разбрах го, шефе... Ще се справя", каза директорът на ФБР. "Карам автобуса, шефе."

Хокеистите бяха негови почетни гости; за разлика от екипа от девет съдии от Върховния съд, които току-що взеха решението си да отменят правното основание за любимите му тарифи. Тръмп се ръкува с някои от тях по пътя си към катедрата, но им се намръщи в речта си. "Наистина са сгрешили", каза той.

Председателят на Върховния съд Джон Робъртс го гледаше, неспособен да скрие неодобрението си. Съдиите, подобно на демократите, трябваше да останат седнали: това беше повече, отколкото струваха позициите им. В крайна сметка Тръмп се захвана с малка шега, без съмнение създадена от неговия съветник Стивън Милър.

"Ако сте съгласни с това твърдение, тогава станете и покажете подкрепата си", каза той. "Първото задължение на американското правителство е да защитава американските граждани, а не нелегалните имигранти."

Това имаше привкус на разговор и отговор в съблекалнята или на игра с надпиване. Разбира се, демократите останаха седнали, а Тръмп ги погледна шокиран и ужасен.

"Срамувайте се от себе си, а не от това, че сте се изправили", извика той. "Трябва да се срамувате от себе си."

Най-накрая, с реторика, напомняща за телевизионен сериал на Тейлър Шеридан за американците, които опитомяват безграничните граници и дивия запад, Тръмп се оттегли. След най-дългата реч за състоянието на Съюза в историята, беше отбелязано, че графикът му за следващата сутрин включва два часа "време за изпълнителни заседания", последвани от закрита среща по политически въпроси, вероятно за да си възвърне силите.

Коментарът е на Уил Павия - кореспондент на The Times от Ню Йорк.