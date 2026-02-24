IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Урсула от Киев: Европа е до Украйна финансово и военно през суровата зима

Мирът е възможен, но при условията на Украйна, каза още председателят на ЕК

24.02.2026
Ursula von der Leyen

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна с влак в украинската столица Киев по повод годишната от началото на руската инвазия. Заедно с нея пристигна и Антонио Коста, председател на Европейския съвет, съобщават украинските медии.

На перона в Киев с букет цветя, аранжиран с цветовете на украинското знаме, я очакваше министърът на външните работи Андрий Сибига.

"В Киев съм за десети път от началото на войната. За да потвърдя отново, че Европа е непоколебимо до Украйна, финансово, военно и през тази сурова зима“, каза Фон дер Лайен веднага след пристигането си.

Председателят на ЕК добави, че посещението ѝ подчертава непоколебимата подкрепа на Европа за справедливата борба на Украйна.

"И за да изпратим ясно послание както към украинския народ, така и към агресора: няма да се откажем, докато не се възстанови мирът. Мир при условията на Украйна“, подчерта тя.

"Една обща решимост - да осигурим справедлив и траен мир в Украйна. Ето защо сме тук в Киев днес“, написа Коста в социалната мрежа X след пристигането си.

Укринформ припомня, че преди четири години, на 24 февруари 2022 г., около 3:40 часа, първата колона от руски танкове навлиза в Луганска област, докато украинците в много градове се събудиха от първите вражески ракетни удари.

Руската офанзива стана най-кървавият конфликт в Европа от края на Втората световна война, като причини стотици хиляди смъртни случаи и ранени. Тя също така предизвика геополитически сътресения, подтиквайки много европейски страни да увеличат военните си разходи с оглед на възможен сблъсък с Москва, отбелязва АФП.

