Урсула от Киев: Европа е до Украйна финансово и военно през суровата зима

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна с влак в украинската столица Киев по повод годишната от началото на руската инвазия. Заедно с нея пристигна и Антонио Коста, председател на Европейския съвет, съобщават украинските медии.
На перона в Киев с букет цветя, аранжиран с цветовете на украинското знаме, я очакваше министърът на външните работи Андрий Сибига.
"В Киев съм за десети път от началото на войната. За да потвърдя отново, че Европа е непоколебимо до Украйна, финансово, военно и през тази сурова зима“, каза Фон дер Лайен веднага след пристигането си.
In Kyiv for the tenth time since the start of the war.
To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter.
To underscore our enduring commitment to Ukraine’s just fight.
And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026
Председателят на ЕК добави, че посещението ѝ подчертава непоколебимата подкрепа на Европа за справедливата борба на Украйна.
"И за да изпратим ясно послание както към украинския народ, така и към агресора: няма да се откажем, докато не се възстанови мирът. Мир при условията на Украйна“, подчерта тя.
"Една обща решимост - да осигурим справедлив и траен мир в Украйна. Ето защо сме тук в Киев днес“, написа Коста в социалната мрежа X след пристигането си.
Four years of an unjust war of aggression.⁰
Four years of unshakable Ukrainian courage.⁰
Four years of unwavering European support.
One shared resolve: to secure a just and lasting peace in Ukraine.
That’s why we are here in Kyiv today. pic.twitter.com/KJJ7levHnp— António Costa (@eucopresident) February 24, 2026
Укринформ припомня, че преди четири години, на 24 февруари 2022 г., около 3:40 часа, първата колона от руски танкове навлиза в Луганска област, докато украинците в много градове се събудиха от първите вражески ракетни удари.
Руската офанзива стана най-кървавият конфликт в Европа от края на Втората световна война, като причини стотици хиляди смъртни случаи и ранени. Тя също така предизвика геополитически сътресения, подтиквайки много европейски страни да увеличат военните си разходи с оглед на възможен сблъсък с Москва, отбелязва АФП.