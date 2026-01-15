IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ноа Уайли бил пред фалит преди успеха на "Спешни случаи в Питсбърг"

Актьорът от "Спешно отделение" преди дни спечели "Златен глобус"

15.01.2026 | 23:20 ч. 0
Снимка: Getty Images

Ноа Уайли е бил изправен пред финансов крах преди да изплува от водата с успеха на новия си сериал "Спешни случаи в Питсбърг". 

След като се издига до световна слава, докато участва в "Спешно отделение" заедно с Джордж Клуни и други емблематични звезди от 1993 до 2005 година, 54-годишният актьор се затруднявал да си проправи път към следващата стъпка в кариерата си.

Според профила в New York Times, публикуван на 4 януари, Уайли е бил заседнал в коловоз, предизвикан от две специфични събития в живота му - пандемията от COVID и спирането на работа на развлекателната индустрия през 2023 година заради редица протести на актьори, продуценти и сценаристи. 

