Парадът в Москва: Без танкове и ракети в Деня на победата НА ЖИВО

Военният парад на Червения площад в Москва започна при засилени мерки за сигурност, докато президентът Владимир Путин се очаква да произнесе реч по повод Деня на победата - годишнината от разгрома на нацистка Германия във Втората световна война.

Въпреки че договореното с посредничеството на САЩ тридневно примирие намали опасенията от евентуални украински опити за осуетяване на честванията, руските власти въведоха допълнителни ограничения в столицата. В Москва бяха ограничени мобилният интернет и услугите за текстови съобщения, като официалното обяснение е необходимостта от гарантиране на обществената безопасност.

Путин, който е на власт вече повече от четвърт век, традиционно използва Деня на победата - най-важния светски празник в Русия - за демонстрация на военна мощ и за мобилизиране на подкрепа за военните действия в Украйна, които вече навлизат в петата си година.

Тази година обаче парадът за първи път от близо две десетилетия ще се проведе без танкове, ракети и друга тежка военна техника, с изключение на традиционното прелитане на бойни самолети. Властите обясниха внезапната промяна във формата с "текущата оперативна обстановка" и посочиха заплахата от украински атаки. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че са предприети "допълнителни мерки за сигурност".

Още в дните преди парада руските власти ограничиха мобилния интернет в Москва и временно затвориха летищата в столицата. В централните части на града са разположени контролно-пропускателни пунктове, а по сградите около Кремъл има снайперисти и въоръжени екипи.

Напрежение около примирието

Русия обяви едностранно примирие за петък и събота, а украинският президент Володимир Зеленски съобщи за примирие, което трябваше да започне на 6 май. Нито едно от тях обаче не беше спазено напълно, след като двете страни взаимно се обвиниха в продължаващи атаки.

В петък президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна са се съгласили с неговото искане за примирие от събота до понеделник и за размяна на пленници, като заяви, че паузата в бойните действия може да бъде "началото на края" на войната.

Зеленски, който по-рано тази седмица каза, че руските власти се страхуват "дронове да не забръмчат над Червения площад" на 9 май, отговори на изявлението на Тръмп с указ, с който подигравателно разреши на Русия да проведе честванията си в събота и временно обяви Червения площад за зона, забранена за украински удари.

Песков отхвърли указа като "глупава шега". "Не ни трябва ничие разрешение, за да се гордеем с нашия Ден на победата", каза говорителят на Кремъл.

Заплахи и дипломатическо присъствие

Руските власти предупредиха, че ако Украйна се опита да наруши съботните чествания, Русия ще нанесе "масирана ракетна атака срещу центъра на Киев". Руското министерство на отбраната предупреди цивилното население и служителите на чуждестранните дипломатически мисии за "необходимостта незабавно да напуснат града". Европейският съюз заяви, че дипломатите му няма да напуснат украинската столица въпреки руските заплахи.

На фона на подготовката за парада руската армия продължава бавно, но стабилно да напредва по фронтовата линия, която се простира на повече от 1000 километра. Украйна отвръща с все по-ефективни далекобойни атаки срещу руски енергийни обекти, производствени мощности и военни складове, като вече разполага с дронове, способни да поразяват цели на повече от 1000 километра навътре в Русия.

Денят на победата като символ

Путин от години използва честванията на Деня на победата, за да насърчава националната гордост и да подчертава позицията на Русия като глобална сила. Съветският съюз губи 27 милиона души между 1941 и 1945 година в това, което Русия нарича Великата отечествена война - огромна жертва, оставила дълбока следа в националната памет.

От 2008 година насам парадите на Червения площад всяка година включват широк набор от тежки оръжия - от бронирани машини до междуконтинентални балистични ракети с ядрени бойни глави. Този път обаче не само московският парад е ограничен - много по-малки шествия в страната също са съкратени или напълно отменени от съображения за сигурност.

Сред чуждестранните лидери, които се очаква да присъстват на честванията в Москва, са кралят на Малайзия Султан Ибрахим Искандар, президентът на Лаос Тонглун Сисулит, президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев, президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев и авторитарният лидер на Беларус Александър Лукашенко.

Премиерът на Словакия Роберт Фицо, чиято страна е член на Европейския съюз, трябва да се срещне с Путин и да поднесе цветя пред Паметника на Незнайния воин край стените на Кремъл, но планира да не присъства на самия парад на Червения площад, пише ABC News.