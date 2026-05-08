Парадът за Деня на победата в Русия без танкове - знак, че войната в Украйна не върви по план

Думата "Победа" гледа от гигантски червени знамена. Тя мига по видеоекраните. Наблизо хората си правят селфита до арт инсталация, която изписва думата. На площада, който е отцепен с метални бариери, войници репетират за ежегодния парад по случай Деня на победата, който отбелязва поражението на нацистка Германия. Националната идея на Русия, изградена под ръководството на Владимир Путин, се фокусира върху победата на Съветския съюз във Втората световна война. 9 май се превърна в най-важния национален празник на Русия, пише за BBC редакторът Стив Розенберг.

Но тази година парадът на 9 май се ограничава. За първи път от почти две десетилетия на Червения площад няма да има военна техника: нито танкове, нито балистични ракети. Само войници.

Начинът, по който Кремъл ще отбележи миналото, говори много за настоящето: това е знак, че войната на Русия срещу Украйна не върви по план.

"Нашите танкове са заети в момента", казва руският депутат Евгений Попов. "Те се сражават. Имаме по-голяма нужда от тях на бойното поле, отколкото на Червения площад."

През февруари 2022 г. мащабната руска инвазия в Украйна беше избор на президента Путин.

И повече от четири години по-късно Кремъл избира да продължи войната, като обвинява Запада, че подклажда конфликта.

Но войната се приближава все повече към дома.

Във вторник двама души загинаха и повече от 30 бяха ранени при удари с украински ракети с голям обсег и дронове срещу руския град Чебоксари. Предишната нощ дрон проникна през въздушната отбрана на Москва и удари луксозна висока жилищна сграда на 6 км от Кремъл. Нямаше жертви, но горният етаж беше сериозно повреден.

Заплахата от украински дронове над Червения площад беше използвана като оправдание за съкращаването на тазгодишния парад. Говорителят на президента Путин Дмитрий Песков говори за "терористична заплаха" от Украйна. Руското министерство на отбраната заплаши, че ще нанесе „ответен масивен ракетен удар“ по центъра на Киев, ако Москва бъде атакувана на 9 май.

И един орязан парад е символ: на страна, която не е успяла да си осигури победа в Украйна след повече от четири години война. През януари конфликтът премина важен праг: войната на Русия срещу Украйна продължава по-дълго от борбата на Съветския съюз срещу хитлерова Германия, която тук е известна като Великата отечествена война (1941–1945).

Има ли последствия за Владимир Путин?

Последните проучвания, включително и тези на държавните агенции, сочат, че рейтингът му в страната спада.

Към края на миналата година лидерът на Кремъл се появи няколко пъти по телевизията в военна униформа, излъчващ увереност, докато обсъждаше войната в Украйна с генералите си. Тази година виждаме много по-рядко "върховния главнокомандващ" Путин.

От разговорите ми с руснаци ми се струва, че тук нараства умората от войната в Украйна, засилва се загрижеността за цените на живота и има огромно недоволство от наложените наскоро от държавата ограничения в интернет.

Руските власти предупредиха, че на Деня на победата в Москва ще има ограничения за мобилния интернет: в интерес на сигурността, настояват те.

Официалните лица твърдят, че прекъсванията на интернет, които засегнаха много руски градове през последните месеци, са предназначени да предотвратят украински атаки с дронове и саботажни действия. Но те са изключително непопулярни в цялата страна.

Властите не изглеждат особено притеснени от това.