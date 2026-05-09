В кадър: Русия отбеляза Деня на победата със значително по-малък парад

Снимки: Reuters 1 / 20 / 20

Руският президент Владимир Путин заяви по време на ежегодния парад за Деня на победата на Червения площад, че руските войници в Украйна се сражават срещу "агресивна сила", подкрепена от НАТО, и определи военните цели на Москва като "справедливи".

Путин отново използва паметта за победата на Съветския съюз над нацистка Германия през Втората световна война като централен елемент от политическия разказ на своето управление.

Тазгодишният парад обаче премина при значително по-засилени мерки за сигурност след серия украински атаки с дронове през последните седмици. Празненствата бяха по-скромни в сравнение с предишни години - за първи път от близо две десетилетия на Червения площад не беше показана военна техника.

Сред присъстващите чуждестранни гости бяха лидерите на Беларус, Малайзия и Лаос, както и словашкият премиер Роберт Фицо. За разлика от миналата година, когато на парада присъстваха високопоставени лидери като китайския президент Си Дзинпин, тази година международното присъствие беше значително по-ограничено.

Путин: "Нашата кауза е справедлива"

В обръщението си руският президент свърза съветската победа във Втората световна война с настоящата война в Украйна.

"Великият подвиг на поколението от победи вдъхновява войниците, изпълняващи целите на специалната военна операция днес", каза Путин.

"Те се изправят срещу агресивна и въоръжена сила, подкрепена от целия блок на НАТО. И въпреки това, нашите герои продължават напред", заяви руският лидер.

"Силно вярвам, че нашата кауза е справедлива", добави той.

На парада присъстваха руски военни части, както и войници от Северна Корея.

Тридневно примирие и размяна на пленници

Москва и Киев се съгласиха да спазват тридневно прекратяване на огъня по време на честванията, след призив на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Тръмп обяви в петък, че примирието ще бъде в сила от 9 май и ще бъде съпроводено с размяна на пленници.

"Надяваме се, че това е началото на края на една много дълга, смъртоносна и тежко водена война", написа американският президент в Truth Social.

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Киев ще спазва примирието, за да бъде осъществена размяна на по 1000 задържани от всяка страна.

"Червеният площад е по-малко важен за нас от живота на украинските затворници, които могат да бъдат върнати у дома", каза Зеленски.

Както украинските военновъздушни сили, така и руското министерство на отбраната съобщиха за по-малко атаки с дронове през нощта.

Засилена сигурност в Москва

Преди парада Русия предупреди, че ще нанесе "масивен" удар по центъра на Киев, ако Украйна наруши примирието по време на честванията.

Мерките за сигурност в Москва бяха засилени, а мобилният интернет в столицата беше прекъснат. Репортери на AFP описаха улиците около Червения площад като необичайно празни.

Войната между Русия и Украйна, започнала с пълномащабната руска инвазия през 2022 г., вече е в петата си година и се смята за най-смъртоносния конфликт в Европа след Втората световна война.