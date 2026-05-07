Украинският лазер "Тризуб" вече поразява дронове на 5 километра

Украинската компания Celebra Tech е интегрирала своята лазерна система Tryzub в мобилна платформа за борба с дронове, способна да атакува цели от FPV дронове до разузнавателни безпилотни летателни апарати, съобщиха от компанията пред Militaryny.

"Тризуб" (украинската дума за тризъбец) беше спомената публично за първи път през декември 2024 г. от Вадим Сухаревски, първият командир на украинските сили за безпилотни системи. След това първоначално разкритие Celebra Tech продължи да разработва системата от концепция до одобрен боен прототип, съобщиха от компанията пред Militaryny.

Силите за безпилотни системи проведоха първата публична демонстрация на системата през април 2025 г., показвайки как тя атакува наземна цел и заслепява камерата на FPV дрон, оборудван с оптично насочване.

Според данните на Celebra Tech, предоставени на Militaryny, "Тризуб" може да атакува вражески разузнавателни дронове на разстояние до 1500 метра, с ефективен обхват на поражение срещу FPV дронове от 800 до 900 метра. Компанията също така заяви, че системата вече е практически способна да достига цели на разстояния до 5 километра, което според компанията ще позволи ефективно поражение на дронове тип "Шахед". Това твърдение за обхват, ако бъде потвърдено чрез оперативна употреба, би поставило "Тризуб" в категория, способна да се справи с едно от най-постоянните предизвикателства пред противовъздушната отбрана на Украйна - "Шахед-136" и неговите варианти, които Русия изстрелва в големи количества срещу украински градове и инфраструктура по време на войната, пише Defence Blog.

Подобренията, които Celebra Tech е внедрила по време на периода на разработка, са насочени към специфичните ограничения, с които ранните лазерни системи за борба с дронове са се сблъсквали при реално внедряване. Компанията е интегрирала терминално насочване, базирано на изкуствен интелект, автоматично заснемане и проследяване на цели и радарна интеграция, за да получава точни данни за траекторията на входящите заплахи. Интеграцията с радари е особено важна – лазерна система, която разчита единствено на собствените си оптични сензори за заснемане и проследяване на цели, има много по-тесен прозорец за взаимодействие и е по-податлива на контрамерки, отколкото такава, която може да получава сигнали за насочване от външна радарна мрежа, преди целта да попадне в обхвата на собствените сензори на лазера. Подаването на данни от радарното проследяване в системата за управление на огъня на лазера му позволява да се ориентира към входяща заплаха преди визуално заснемане, компресирайки времето за реакция и удължавайки ефективния прозорец за взаимодействие.

Възможността за автоматично заснемане и проследяване на цели решава проблема с натоварването на оператора, който исторически е ограничавал лазерните системи за борба с дронове във високотемпови оперативни среди. Човешкият оператор, който ръчно проследява малък, бързо движещ се FPV дрон чрез оптичен мерник, като едновременно с това управлява системните параметри, изпълнява когнитивно взискателна задача, която се влошава при стрес и умора.

Автоматизирането на тази функция за проследяване позволява на системата да обработва механиката на взаимодействие,

докато операторът се фокусира върху приоритизирането на заплахите и управлението на системата – същото разделение на труда, което е направило автоматизираното проследяване стандартна характеристика на ефективните системи за борба с дронове в множество технологични подходи.

"Тризуб" е построен на платформа-ремарке, която осигурява мобилност за бързо преместване в застрашени сектори за защита на инфраструктурни обекти или военни позиции. Мобилността е критична характеристика за система за борба с дронове, действаща в настоящата конфликтна среда в Украйна, където руското насочване към украински средства за противовъздушна отбрана - включително радарни системи, ракетни установки и поддържащо оборудване - прави статичното разполагане значителна уязвимост. Лазерна система, която може да се мести бързо между защитени обекти и да се премества след атака, е по-трудна цел за руски контраогън, отколкото такава, която трябва да остане на фиксирано място, за да изпълнява мисията си.

Компанията отбеляза, че "Тризуб" може да бъде интегриран в частни системи за противовъздушна отбрана, предназначени за защита на критична инфраструктура и стратегически важни предприятия. Концепцията за частна противовъздушна отбрана, защитаваща промишлени и енергийни съоръжения, се появи в Украйна в отговор на мащаба на руските атаки с дронове и ограниченията на покритието на държавната противовъздушна отбрана за едновременна защита на всяка икономически значима цел.

Лазерна система, достъпна за защита на частна инфраструктура, ако е на достъпна цена и се поддържа, би могла да добави слой разпределена защита към съоръжения, които понастоящем нямат активна защита срещу нискобюджетните атаки с дронове, които Русия използва рутинно. Компанията отбеляза и потенциалното приложение на системата за разминиране, което отразява гъвкавостта, която лазерният изход с висока мощност предлага отвъд противовъздушната отбрана.