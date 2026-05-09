Терзиев: Денят на Европа е символ на единството и мира

Кметът на София Васил Терзиев отправи поздрав по случай Деня на Европа и каза, че този ден се отбелязва като символ на единството и мир, “вярвайки, че именно в този дух трябва да градим общото ни бъдеще”.

Терзиев призова всички да бъдат силни и отговорни за случващото се в България, независимо от своята роля в обществото.

“Всеки от нас, независимо от своята роля, е важно да успее загърби болката и омразата, да превъзмогне всичко, което ни е разделяло, и да погледне към бъдещето на следващите поколения и към това какво ще оставим след себе си. Нека имаме волята, добротата и любовта, за да извървим този път заедно”, се казва в съобщението на столичния кмет, публикувано във Фейсбук.

По-рано днес Терзиев присъства на церемонията по издигането на знамето на Европейския съюз пред сградата на президентската институция.