Сидеров за инцидента: Тези от съпротивата ще бъдат представени като пияници ВИДЕО

Бившият политик Волен Сидеров излезе с позиция по повод инцидента с него в началото на месеца в центъра на София. Тогава бившият лидер на “Атака” беше забелязан в безпомощно състояние в градинката срещу Министерството на отбраната и се наложи да бъде отведен с линейка, за да му бъде оказана помощ.

Сидеров не отговори директно на спекулациите, че е бил пиян или под въздействието на други вещества, но цитира бившия директор на ЦРУ Алън Дълес и т.нар. "План Дълес" за лумпенизиране на населението в СССР чрез пропаганда, алкохолизъм и подмяна на културата.

"Внушението, ама той Волен пие, нали знаете, беше наложено върху още други внушения още в началото на моето политическо присъствие. Нали си спомняте Алън Дълес, още от 1949 година, какво каза? Тези, които ще проявяват съпротива срещу нашия план да лумпенизираме, да колонизираме населението, ще ги изкарваме ненормални, пияници, всякакви такива извън нормалното. Ще ги окарикатуряваме, ще се гаврим с тях, така че народа да ги загърби, да не се увлича от тях. Ето това е идеята", каза Сидеров във видео, публикувано във Фейсбук.

Бившият политик припомни и своята версия за инцидента на АМ "Тракия" от 2006 година.

"Тогава се опитаха да ме убият. Защо? Защото правих митинг срещу настаняването на четири безплатни военни американски бази у нас. И завръщайки се от митинга от Стара Загора, един бус ни притисна до мантинелата, така че ако не беше умението на шофьора, щяхме да правим салта през мантинелата".

Накрая Сидеров коментира и наречените от него воленомразци. В защита на наименованието той цитира заглавие от 2015 година в национален седмичник.

"Народът се зарадвал, когато ударили Волен в лицето, така както на световното 94-та. Представяте ли си, някаква артистка Йоанна Темелкова казва това", каза накрая Сидеров.