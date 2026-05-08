Цончо Ганев: Двама от министрите са назначени директно от Брюксел

Депутатът от “Възраждане” Цончо Ганев заяви на влизане в парламента, че партията пожелава късмет на кабинета “Радев”. Коментира и състава на новата власт.

“Нищо не ме притеснява в кабинета "Радев" - хора, близки до Румен Радев, от сглобката и двама директно назначени от Брюксел”, каза Ганев и добави, че няма представа кои от имената са били част от ИТН.

“Пожелавам им в тежки времена да направят нужните реформи, народът очаква реални действия от днес. Дано променят нещо към добро и да се премахне това, което имаме като икономическа ситуация”, каза още представителят на “Възраждане”.

Според Ганев Иван Демерждиев, предложен за вътрешен министър, е едно от добрите предложения.