Рецептата Dnes: Ароматен кекс с портокал

Мнгого вкусен

09.05.2026 | 15:30 ч. 0
Снимка: istock

Кексът е класически любим десерт, който сервираме не само след хранене, но и като добра компания на чаша кафе, чай, какао, капучино. 

Съставки: 

  • 1 голям портокал
  • 3 големи яйца на стайна температура
  • 250 г захар
  • 100 г меко масло 
  • 50 г кисело мляко 
  • 300 г пресято брашно 
  • 1 пакетче бакпулвер пресято с брашното
  • щипка сол
  • ванилия на вкус 

Приготвяне:

  • Измийте портокала много добре. 
  • Настържете фино кората му и изцедете сока. 
  • Пулпата, която се отделя също може да се добави към тестото за кекса. 
  • В голяма купа разбийте яйцата със захарта с миксер за около 4-5 минути, докато сместа стане много светла и обемна. 
  • Добавете мекото масло и портокаловия сок, пулпата и кората. 
  • Разбъркайте добре. 
  • Добавете и киселото мляко.
  • Пресейте брашното с бакпулвера и солта. 
  • Добавете ги към течната смес и разбъркайте внимателно с шпатула или на ниска скорост на миксера само колкото да се смесят.
  • Сложете и ванилията и отново разбийте.
  • Изсипете тестото в намаслена и посипана с брашно форма (около 22-24 см). 
  • Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 45–55 минути или до готовност.
  • След като кексът е изстинал може да го поръсите с пудра захар. 

