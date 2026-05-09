Рецептата Dnes: Ароматен кекс с портокал

Кексът е класически любим десерт, който сервираме не само след хранене, но и като добра компания на чаша кафе, чай, какао, капучино.
Съставки:
- 1 голям портокал
- 3 големи яйца на стайна температура
- 250 г захар
- 100 г меко масло
- 50 г кисело мляко
- 300 г пресято брашно
- 1 пакетче бакпулвер пресято с брашното
- щипка сол
- ванилия на вкус
Приготвяне:
- Измийте портокала много добре.
- Настържете фино кората му и изцедете сока.
- Пулпата, която се отделя също може да се добави към тестото за кекса.
- В голяма купа разбийте яйцата със захарта с миксер за около 4-5 минути, докато сместа стане много светла и обемна.
- Добавете мекото масло и портокаловия сок, пулпата и кората.
- Разбъркайте добре.
- Добавете и киселото мляко.
- Пресейте брашното с бакпулвера и солта.
- Добавете ги към течната смес и разбъркайте внимателно с шпатула или на ниска скорост на миксера само колкото да се смесят.
- Сложете и ванилията и отново разбийте.
- Изсипете тестото в намаслена и посипана с брашно форма (около 22-24 см).
- Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 45–55 минути или до готовност.
- След като кексът е изстинал може да го поръсите с пудра захар.
