Рецептата Dnes: Ароматен кекс с портокал

Кексът е класически любим десерт, който сервираме не само след хранене, но и като добра компания на чаша кафе, чай, какао, капучино.

Съставки:

1 голям портокал

3 големи яйца на стайна температура

250 г захар

100 г меко масло

50 г кисело мляко

300 г пресято брашно

1 пакетче бакпулвер пресято с брашното

щипка сол

ванилия на вкус

Приготвяне:

Измийте портокала много добре.

Настържете фино кората му и изцедете сока.

Пулпата, която се отделя също може да се добави към тестото за кекса.

В голяма купа разбийте яйцата със захарта с миксер за около 4-5 минути, докато сместа стане много светла и обемна.

Добавете мекото масло и портокаловия сок, пулпата и кората.

Разбъркайте добре.

Добавете и киселото мляко.

Пресейте брашното с бакпулвера и солта.

Добавете ги към течната смес и разбъркайте внимателно с шпатула или на ниска скорост на миксера само колкото да се смесят.

Сложете и ванилията и отново разбийте.

Изсипете тестото в намаслена и посипана с брашно форма (около 22-24 см).

Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 45–55 минути или до готовност.

След като кексът е изстинал може да го поръсите с пудра захар.

