Румен Радев: Кандев остава, ще осветлим огромни суми за смешни дейности

Голям размер на дефицита в държавния бюджет и съмнителни договори за "елементарни дейности" на огромна стойност - за това предупреди премиерът Румен Радев. По думите му проверките в министерствата вече разкриват неразплатени ангажименти и порочни практики, а всички установени случаи ще бъдат публично оповестени.

По-рано той и президентът Илияна Йотова поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите в борбата с нацизма.

"Голям е размерът на дефицита и нашата задача е преди всичко да открием тези неразплатени до момента дейности и поети ангажименти, защото няма как да се направи обективна преценка на състоянието на държавата и оттам да се състави реален, структуриран бюджет."

Премиерът заяви, че вече постъпват сигнали за съмнителни дейности, за които са плащани огромни суми, цитиран от БНТ.

"Вече постъпват сигнали за невероятни дейности. Смешни даже, но за тях са платени огромни суми. Излизат фантастични договори за абсолютно елементарна дейност, която е оценена и за която са платени огромни средства. И това не е един договор, това е система. Всички тези договори ще бъдат представени на медиите, за да е ясно какво се е случвало и къде са отивали парите", съобщи Радев.

Проверки в министерствата и подготовка на бюджет

Той посочи, че подобни проблеми има навсякъде. Като пример даде Министерството на регионалното развитие и благоустройството, където вече ставали ясни такива случаи, но добави, че има подобни данни и в други ведомства.

Радев допълни, че служебното правителство ще направи всичко възможно да подготви реалистичен бюджет в кратък срок.

Кандев остава главен секретар на МВР

Премиерът потвърди, че главният секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си, тъй като според него е доказал качествата си в борбата с купения вот по време на предизборната кампания.

"Разбира се, че ще го оставим. Той доказа своите качества в предизборната кампания и борбата с купения вот, но очаквам МВР да насочи своите усилия от изборите към борбата с корупцията и злоупотребите. Там ще очаквам изключително отговорно отношение и кураж, защото ни очаква тежка битка."