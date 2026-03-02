IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 43

Хороскоп за месец март

Какво да очаквате според зодията

02.03.2026 | 10:37 ч. 3
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира.

Какво ще ви донесе третият месец от 2026 година?

Tialoto.bg ви предлага месечен хороскоп за март, изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен 

Две мощни астрологични събития ще се отразят на ежедневието. На 06.03 Венера се премества в знака ви, където ще остане до 30.03. Разположението ѝ там ще се отрази върху отношенията, които ще са и по-искрени, и по-страстни. 

Енергетиката и амбициите ви бавно ще нарастват, за да се стигне до 20.03, деня на Пролетното Равноденствие. Възлов момент, в който енергията се трансформира от „водна дълбочина“ към „огнена активност“. 

Съобразявайте се с обстановката. Ще разполагате с удобни възможности за професионален напредък. От вас зависи да ги използвате максимално. Структурирайте ходовете си решително, но обмислено. 

Телец 

Обстановката в началото на месеца ще е спокойна. Контактите ще са интензивни. Ще изпитате нови симпатии, желание да освежите отношенията, да последвате вдъхновението и да разгърнете творческия си импулс. Ще осъзнаете, че е настъпил моментът, в който трябва да довършите започнатото. 

Темата за финансите ще се окаже приоритетна, защото ще се появят както допълнителни приходи, така и непредвидени разходи. Изразходвайте средствата си разумно. Не се увличайте по рискови инвестиции. 

Творческият подход към всички дейности ще е от съществено значение. На 30.03 Венера навлиза в знака ви. Ще успеете да изгладите съществуващите недоразумения, да стабилизирате отношенията. Ще се повиши влечението ви към чувствените удоволствия.  

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

месец март
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem