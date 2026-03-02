Хороскоп за месец март

Астрологията е наука, която изучава взаимодействието между Слънцето, Луната и останалите планети и отражението им върху живота, хората и причините за събитията, случващи се на Земята. Астрологът вижда тези аспекти и ги анализира.

Какво ще ви донесе третият месец от 2026 година?

Tialoto.bg ви предлага месечен хороскоп за март, изготвен от астролога Петя Георгиева.

Овен

Две мощни астрологични събития ще се отразят на ежедневието. На 06.03 Венера се премества в знака ви, където ще остане до 30.03. Разположението ѝ там ще се отрази върху отношенията, които ще са и по-искрени, и по-страстни.

Енергетиката и амбициите ви бавно ще нарастват, за да се стигне до 20.03, деня на Пролетното Равноденствие. Възлов момент, в който енергията се трансформира от „водна дълбочина“ към „огнена активност“.

Съобразявайте се с обстановката. Ще разполагате с удобни възможности за професионален напредък. От вас зависи да ги използвате максимално. Структурирайте ходовете си решително, но обмислено.

Телец

Обстановката в началото на месеца ще е спокойна. Контактите ще са интензивни. Ще изпитате нови симпатии, желание да освежите отношенията, да последвате вдъхновението и да разгърнете творческия си импулс. Ще осъзнаете, че е настъпил моментът, в който трябва да довършите започнатото.

Темата за финансите ще се окаже приоритетна, защото ще се появят както допълнителни приходи, така и непредвидени разходи. Изразходвайте средствата си разумно. Не се увличайте по рискови инвестиции.

Творческият подход към всички дейности ще е от съществено значение. На 30.03 Венера навлиза в знака ви. Ще успеете да изгладите съществуващите недоразумения, да стабилизирате отношенията. Ще се повиши влечението ви към чувствените удоволствия.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg