Никола Пелц с топлес снимки, притесни феновете

Никола Пелц разгорещи страстите в социалната мрежа Instagram. Малко преди 27-ия рожден ден на съпруга си Бруклин Бекъм, 31-годишната актриса постна серия провокативни кадри в профила си.

На тях звездата позира топлес.

Първо Никола си прави селфи в огледалото, като е без горнище, носи само прозрачен бял чорапогащник и бели обувки на висок ток. Тя е с пусната коса и прикрива гърдите си с ръце.

После актрисата отново си прави селфи в огледало. Там тя е по бяла хавлия, която предизвикателно е смъкната и Пелц отново е топлес.

Снимките събраха много харесвания от нейните последователи.

Но някои се притесняват за звездата - пишат, че тя изглежда прекалено слаба.

