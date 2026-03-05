IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Никола Пелц с топлес снимки, притесни феновете

Изглежда много слаба

05.03.2026 | 22:15 ч. 1
Снимка: Getty Images

Никола Пелц разгорещи страстите в социалната мрежа Instagram. Малко преди 27-ия рожден ден на съпруга си Бруклин Бекъм, 31-годишната актриса постна серия провокативни кадри в профила си.

На тях звездата позира топлес.

Първо Никола си прави селфи в огледалото, като е без горнище, носи само прозрачен бял чорапогащник и бели обувки на висок ток. Тя е с пусната коса и прикрива гърдите си с ръце.

После актрисата отново си прави селфи в огледало. Там тя е по бяла хавлия, която предизвикателно е смъкната и Пелц отново е топлес.

Снимките събраха много харесвания от нейните последователи.

Но някои се притесняват за звездата - пишат, че тя изглежда прекалено слаба.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

звезди Никола Пелц топлес снимки
