Началникът на израелската армия: 80% от системите за ПВО са унищожени

Началникът на израелската армия заяви, че над 60% от иранските установки за балистични ракети и 80 процента от системите за противовъздушна отбрана са унищожени в продължаващата американско-израелска кампания срещу ислямската република, съобщава AFP.

"Неутрализирахме и унищожихме над 60 процента от установките за балистични ракети“, каза генерал-лейтенант Еял Замир в телевизионно изявление.

Той добави, че Израел е унищожил и 80 процента от иранските системи за противовъздушна отбрана и е "постигнал почти пълно въздушно превъзходство в небето на Иран“. / БГНЕС