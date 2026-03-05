IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Началникът на израелската армия: 80% от системите за ПВО са унищожени

Неутрализирани са 60% от установки за балистични ракети

05.03.2026 | 22:22 ч. 10
Reuters

Началникът на израелската армия заяви, че над 60% от иранските установки за балистични ракети и 80 процента от системите за противовъздушна отбрана са унищожени в продължаващата американско-израелска кампания срещу ислямската република, съобщава AFP.

"Неутрализирахме и унищожихме над 60 процента от установките за балистични ракети“, каза генерал-лейтенант Еял Замир в телевизионно изявление.

Той добави, че Израел е унищожил и 80 процента от иранските системи за противовъздушна отбрана и е "постигнал почти пълно въздушно превъзходство в небето на Иран“. / БГНЕС

Иран ПВО израелска армия балистични ракети
