Десерти за великденските пости

Спазването на великия пост не означава, че трябва да пропускате десерта. Независимо дали се въздържате от млечни продукти, яйца или просто търсите по-леки лакомства, тези три рецепти са напълно вегански (на растителна основа) и без животински продукти. Те са лесни за приготвяне, вкусни и идеални за споделяне със семейството. Вижте какво можете да си приготвите:

Веганска торта с портокал и зехтин

Това е класическа средиземноморска торта за великия пост. Зехтинът замества маслото, а портокаловият сок осигурява сочност, без да е необходимо мляко или яйца. Тя е ароматна, сочна и остава свежа в продължение на дни.

Съставки:

2 ч. ч. брашно

1 ч. ч. кристална захар

1 ч. л. бакпулвер

1 ч. л. сода бикарбонат

щипка сол

½ чаша мек зехтин

1 ч. ч. пресен портокалов сок (около 2-3 портокала)

кора от 1 портокал

1 с. л. ябълков оцет

1 ч. л. екстракт от ванилия

по желание: пудра захар за поръсване

Загрейте фурната до 180 градуса. Намажете кръгла форма за торта с малко зехтин и я поръсете с брашно или я покрийте с хартия за печене. В голяма купа разбийте заедно брашното, захарта, бакпулвера, содата за хляб и солта. В отделна купа или кана смесете мокрите съставки: зехтин, портокалов сок, портокалова кора, ябълков оцет и екстракт от ванилия. Оцетът ще реагира със содата за хляб, за да помогне на кекса да се надигне. Изсипете мокрите съставки към сухите. Разбъркайте внимателно с шпатула или тел, докато се смесят. Изсипете тестото в подготвената форма и печете 30-35 минути или докато клечка за зъби, поставена в центъра, излезе чиста. Оставете кекса да се охлади във формата за 10 минути, след което го прехвърлете върху решетка, за да се охлади напълно. Поръсете с пудра захар преди сервиране.

Източник: 3 десерта за великденските пости