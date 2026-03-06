Първа среща с бъдещето: BMW iX3 вече в дилърствата на “М Кар Груп” в страната

Поглед към новата ера в историята на електрическата мобилност – това предлага най-новият BMW iX3, който вече пристига в шоурумите на М Кар Груп в България. Моделът е първият представител на новото технологично поколение на BMW – Neue Klasse – и показва как марката си представя бъдещето на премиум електрическите SUV автомобили.

Още този уикенд – 7 и 8 март – посетителите в BMW дилърствата на “М Кар” ще могат да се срещнат с автомобила отблизо. Специалните дни, посветени на модела, ще дадат възможност на фенове на марката и бъдещи клиенти не само да разгледат новия iX3, но и да усетят технологиите, които стоят зад него.

Желаещите могат да се регистрират предварително през сайтовете на дилърствата, а записванията за тестово шофиране вече са отворени.

До 805 км пробег и 400 кВт зареждане

Новият iX3 50 xDrive поставя сериозна заявка в сегмента с пробег до 805 км (WLTP) и зарядна мощност до 400 кВт. Благодарение на новата 800-волтова архитектура и батерията от шесто поколение, моделът предлага значително по-бързо зареждане при дълги пътувания.

Panoramic iDrive и дигитално изживяване от ново поколение

Една от най-интересните новости е BMW Panoramic iDrive – новата дигитална концепция на марката.

Информацията се проектира там, където е най-удобно за водача, а управлението става чрез докосване или гласови команди към BMW Intelligent Personal Assistant, който се адаптира към навиците на шофьора. Идеята е проста: по-малко разсейване, повече интуитивност.

BMW Heart of Joy – динамика с нов център за управление

За първи път управлението на задвижването и динамиката са обединени в един централен модул – BMW Heart of Joy. С помощта на софтуера BMW Dynamic Performance Control системата координира всички процеси, свързани с движението, за части от секундата. Резултатът е максимална прецизност, стабилност и ефективност.

Простор, светлина и нова философия на интериора

Салонът на новия iX3 впечатлява със светъл, просторен интериор и усещане за отворено пространство. Материалите, цветовете, звукът и светлината са внимателно балансирани, за да създадат хармонична атмосфера и ново ниво на комфорт.

Специалните дни на “М Кар” са покана към всички, които искат да се срещнат отблизо с новото поколение електрическа мобилност на BMW.

Посетителите могат да видят автомобила в дилърствата на М Кар Груп в София, Пловдив, Варна и Плевен. Записванията за посещение и тестово шофиране са активни през дилърската мрежа на компанията.