Килиън Мърфи проговори, ще изиграе ли Волдемор?

Килиън Мърфи сложи окончателна точка на слуховете, че ще играе Волдемор в предстоящия телевизионен сериал "Хари Потър" ("Harry Potter").

49-годишният ирландски актьор беше в центъра на спекулациите около кастинга за ролята, а Ралф Файнс - който играе злодея във филмовите адаптации по "Хари Потър" - дори звучеше така, сякаш участието на Мърфи вече е сигурно.

В TikTok клип, станал вайръл и споделен от Let’s Talk Film още през януари, Файнс казва: "Казаха ми, че вече са ми "запълнили обувките", нали? Мисля, че Килиън Мърфи е много добър. Много добър избор."

Само че в ново интервю за The Times Мърфи отрече категорично да е ангажиран с проекта.

"Категорично не съм. Можеш ли това да е заглавието?", заяви той.

Сериалът, който се очаква да има премиера догодина, вече има обявени няколко имена в актьорския състав. Новите лица Доминик Маклафлин, Аластър Стаут и Арабела Стантън ще изиграят "златното трио", а като за по-възрастни герои са обявени актьори като Джанет Мактиър, Джон Литгоу, Ник Фрост, Пол Уайтхаус, Джони Флин, Уоруик Дейвис и Паапа Есиеду.

Част от актьорския състав обаче вече предизвика критики заради участието си в сериала на фона на планиран бойкот от някои зрители, свързан с позицията на създателката на "Хари Потър" Дж. К. Роулинг по темата за правата на транс хората. Авторката, която е изпълнителен продуцент на телевизионното шоу, през последните години се превърна в един от най-видимите анти-транс гласове във Великобритания, а според текста е дарявала значителни суми на организации, които се стремят да ограничат правните защити за транс хората.

В друга част от интервюто си Мърфи говори и за предстоящия филм "Peaky Blinders: The Immortal Man", в който се завръща като бирмингамския гангстер Томи Шелби.

"Бях на 35, когато започнахме снимките на сериала, и на 48, когато направихме филма. Играл съм Томи повече от една четвърт от живота си - от сравнително млад мъж до директно в зъбите на средната възраст. Изключително удовлетворяващо е да виждаш как всички около теб порастват", казва той.

Като поглежда назад към успеха на "Peaky Blinders", Мърфи казва: "Не беше моментален хит. Хората мислеха, че е окей, но вторият сезон беше моментът, в който наистина "щракна", и хората още го откриват. Един филм излиза и или е хит, или не е, и после си отива. А телевизията? Тя е като роман - хората я намират."

"Peaky Blinders: The Immortal Man" тръгва по кината от 6 март, а на 20 март излиза и в Netflix.