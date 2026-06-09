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Вижте тримата печеливши от играта "Бъди LIVE с Dnes.bg: „Страшен филм“

Филмът е по кината от 5 юни

09.06.2026 | 14:05 ч. Обновена: 09.06.2026 | 14:06 ч. 0
Вижте тримата печеливши от играта "Бъди LIVE с Dnes.bg: „Страшен филм“

Култовата пародийна поредица „Страшен филм“ се завърна на големия екран от 5 юни с нова порция безкомпромисен хумор и намигвания към най-актуалните хорър и попкултурни феномени. 

В главните роли се завръщат Анна Фарис, Реджина Хол, Шон Уейънс и Марлон Уейънс. Тези четири икони на комедията, които превърнаха „Страшен филм“ в глобален феномен, отново са готови за хаотична битка със страховете си и с абсурдите на съвременното кино. 

„Форум филм“ и Dnes.bg дадоха възможност на трима от вас да спечелят двойни билети за филма „Страшен филм“, които ще бъдат придружени с култовата маска от лентата.

Победителите бяха изтеглени на томболен принцип сред всички, които отговориха на въпроса.

Ето и имената им:

  • Савина Станчева
  • Димитър Петров
  • Димо Христов

Екипът на Dnes.bg ще се свърже с тях, за да уточним как да получат наградите си. Благодарим на стотиците наши читатели, които се включиха, очаквайте и следващите ни игри.

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