Бижута с кристали: Как да усилим енергията им за късмет и пари

В света на аксесоарите, бижутата с кристали са едни от предпочитаните. Извън естетиката, кристалите са ценени от векове заради способността им да насочват енергия. Ако скоро сте си купили нова гривна, пръстен с красив енергиен камък, вижте как правилно да ги носите.

Конкретните кристали, които избирате да носите, могат допълнително да засилят енергиите, свързани с всяка страна на тялото. Практиката да се носят гривни и на двете китки е известна още като „power banding“ енергийно свързване за максимален ефект.

Дясна и лява ръка

Лявата страна на тялото се смята за женската, приемствена и чувствителна страна. Тя е свързана с интроспекцията, изцелението и емоционалната обработка. Носенето на гривна на лявата китка ви помага да „абсорбирате“ енергията на кристала и да се свържете с вътрешното си Аз.

Дясната страна на тялото се разглежда като мъжката, активна страна, свързана с действието, продуктивността и изявата в света. Носенето на гривна на дясната китка ви помага да проектирате енергията навън, да засилите волята си и да манифестирате целите си.

Препоръчителни кристали за всяка ръка:

За лявата ръка - аметист, флуорит, розов кварц - насърчават релаксацията, хармонията и емоционалното изцеление.

За дясната ръка - черен обсидиан, опушен кварц, червен яспис - засилват смелостта, жизнеността, успеха и защитата.

Символично значение на пръстите за носене на пръстени

Пръстът, на който избирате да поставите пръстен с кристал, носи дълбока символика:

Палец: Символизира волята и пренася/приема силна енергия. Носенето на прекалено много кристали тук може да претовари естествената му енергия. Най-добре е да се оставя непокрит, за да се запази балансът.

Източник: Как е правилно да носим бижута с кристали