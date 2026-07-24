Кафето е 1 евро, кебап за 5: Кой е градът на Адриатическо море, който е най-евтин това лято?

Докато цените на почивките в многобройни адриатически дестинации продължават да се покачват, едно място остава сред най-достъпните варианти за лятна ваканция.

Почивката на хърватското крайбрежие става все по-недостъпна за много семейства, защото цените на настаняването, храната и кетъринг услугите се увеличават година след година, пише N1 Загреб.

Тези, които нямат апартамент или роднини на морето за едноседмична почивка, често трябва да похарчат много пари. Само на няколко километра от хърватската граница обаче се намира Неум - единственият крайбрежен град в Босна и Херцеговина, който е известен и като една от най-предпочитаните дестинации на Адриатическо море.

Неум е разположен на 24-километрова крайбрежна ивица и е единственият изход на Босна и Херцеговина към Адриатическо море

Благодарение на залива и полуостров Пелешац, морето като цяло е по-спокойно, отколкото в много други части на Адриатическо море, поради което мястото е особено популярно сред семействата с деца.

Освен плуването, посетителите обичат да се разхождат по крайбрежната алея, да изследват близките плажове, да правят разходки с лодка или да посетят Дубровник, Стон, Корчула и делтата на Неретва, които са само на кратко разстояние с кола от Неум.

Нощувка от около 35 евро на човек

Въпреки че цените са се повишили леко в Неум, те все още са по-ниски, отколкото в много други адриатически дестинации. В разгара на основния туристически сезон апартамент за двама души може да се намери на платформи за резервации за около 50 до 70 евро на вечер, което е приблизително 35 евро на човек.

Предлагат се и по-евтини места за настаняване, като апартаментите на първия ред до морето с гледка достигат цена от около 150 евро на вечер. Семейства от трима и четирима души ще плащат между 70 и 120 евро на вечер за настаняване, в зависимост от местоположението и оборудването.

Храната и напитките са все още достъпни

Неум е известен и с достъпните си цени в заведенията за обществено хранене:

чаша кафе струва от 1 до 2,5 евро,

порция кебап от 5 до 8 евро,

рибните ястия и морските дарове обикновено струват между 20 и 50 евро, в зависимост от ресторанта и избора на ястия.

Тези, които приготвят сами храната си по време на почивката си, могат да спестят още повече, защото цените на храната в магазините са сравними с останалата част от Босна и Херцеговина и често са по-ниски, отколкото в други страни на Балканите.

Колко струва паркирането?

Ако паркомястото не е включено в цената на настаняването, трябва да отделите около 5 до 7 евро за дневно паркиране.

Когато се сумират разходите за настаняване, храна и напитки за двама души, един ден почивка в Неум струва приблизително между 80 и 145 евро, в зависимост от избора на апартамент и начина на хранене.

Седемдневната почивка за двойка следователно струва приблизително между 580 и 1000 евро, което в сравнение с много други адриатически дестинации все още е много конкурентна цена. Именно поради тази причина Неум остава един от най-популярните избори сред пътуващите, които искат да се насладят на море, слънце и спокойна атмосфера, без да натоварват прекалено домакинския си бюджет.