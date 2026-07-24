Дедпул се завръща с още един филм

Marvel Studios изглежда подготвя нов филм за Дедпул/Уейд Уилсън, а звездата на поредицата Райън Рейнолдс ще се завърне в ролята. Актьорът потвърди новината по време на участието си на Fanatics Fest 2026 през уикенда.

Според източници проектът все още е в ранен етап на разработка и към момента към него не са привлечени сценарист или режисьор.

"Предстои още нещо"

"Има няколко наистина дълбоки препратки, които според мен липсват във филмите. Мисля, че отсъстват и някои по-малко познати неща от комиксите. Със сигурност има материали, написани от Фабиан Нисиеза, създателя на Дедпул заедно с Роб Лийфелд, които обожавам и са невероятни. Гери Дъган, който беше мой приятел, също беше изключителен автор на комикси", сподели Рейнолдс по време на панел в рамките на събитието в Ню Йорк, цитиран от Deadline. "Предстои още нещо. В крайна сметка, макар и не съвсем скоро, ще има още един филм за Дедпул. Ще бъде страхотен", обещава актьорът.

Повече подробности не бяха разкрити, а от Marvel отказаха коментар за проекта.

Рекордния успех на "Дедпул и Върколакът"

Новината едва ли е изненадваща след успеха на последния филм "Дедпул и Върколакът" ("Deadpool & Wolverine"). В него участва и Хю Джакман, който отново се превъплъти във Върколака/Логан/Джеймс Хаулет - ролята, с която стана известен във филмите от поредицата "Х-Мен" ("X-Men").

"Дедпул и Върколакът" счупи боксофис рекордите за филм с възрастово ограничение R и донесе приходи от 1,3 млрд. долара в световния боксофис.