Двойка запали дома си по време на скандал, а петте им деца били вътре

Съпрузи от американския щат Ню Йорк бяха арестувани, след като властите ги обвиниха във връзка с пожар в дома им, докато вътре се намирали петте им непълнолетни деца.

49-годишният Дейл Онийл и съпругата му - 47-годишната Обри Онийл, бяха задържани по няколко обвинения след инцидента, станал на 18 юли в окръг Онондага, сочат съдебни и затворнически регистри, с които People се е запознала.

Разследващите смятат, че пожарът е бил умишлен

Според разследващите от полицейското управление в Манлиъс двамата съпрузи са "предприели действия", довели до умишленото запалване на дома им в село Миноа, съобщават Syracuse.com и CNY Central.

По данни на полицията по време на пожара в къщата се намирали петте деца на семейството, всички на възраст под 17 години.

Впоследствие Дейл успял да загаси огъня и цялото семейство се измъкнало навън. При последвал сигнал за семеен скандал полицаите установили, че Обри е била в нетрезво състояние, съобщиха от полицейското управление.

За щастие при инцидента няма пострадали.

"Огънят обхвана къщата за секунди"

Съседи разказват, че пожарът се е разпространил изключително бързо.

Деби Наровела и Джон Соботка-младши били на верандата си, когато Наровела забелязала пламъците на верандата на семейство Онийл.

"Погледнахме и още преди да успеем да се обадим на 911, огънят вече беше стигнал до покрива", разказва Соботка.

Повдигнати са няколко обвинения

Според затворническите регистри срещу Дейл и Обри са повдигнати обвинения за безразсъдно излагане на опасност, застрашаване на дете и заговор.

Освен това срещу Обри е повдигнато и обвинение за палеж. Съдът е определил гаранция в размер на 100 000 долара (около 85 000 евро). Онлайн регистрите не показват дали тя е внесла официално становище по обвиненията, а адвокатът ѝ е отказал коментар.