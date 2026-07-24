Ужас във ферма: Животни умират, труповете им остават да се разлагат

Сигнал за тежки нарушения в животновъдно стопанство е подаден чрез платформата Helpbook.info. Авторът настоява компетентните институции да извършат незабавна проверка заради съмнения за нехуманно отношение към животните, липса на адекватни ветеринарни грижи и крайно нехигиенични условия.

"Лично установих, че малко биволче на приблизително две седмици беше оставено без грижи на високия бряг на реката. Животното беше живо, но видимо безпомощно и изоставено", посочва подателят на сигнала.

По думите му той се е свързал със собственика, който уверил, че ще прибере животното.

"На следващия ден обаче биволчето се намираше на същото място, вече мъртво. Разполагам със снимков материал от този случай", твърди още авторът.

Сигнал за системно нехуманно отношение

Според подателя това не е единичен инцидент. Той твърди, че по негови наблюдения, както и по информация от жители на селото, животни често биват оставяни да умират без необходимите грижи.

"След смъртта им труповете не се отстраняват своевременно, а остават да се разлагат на място, включително в района на реката", пише още в сигнала.

По думите му това представлява сериозен риск както за останалите животни, така и за околната среда.

Трупове сред живите животни

Авторът на сигнала твърди, че в самото заграждение има умрели животни, които не се отстраняват.

"В самото заграждение, където се отглеждат животните, се намират трупове на умрели животни, оставени да се разлагат, докато останалите животни се хранят в непосредствена близост до тях", посочва той.

По думите му в стопанството липсват елементарни хигиенни условия и се забелязват видими признаци на крайно занемаряване.

Искат проверки на ветеринарните грижи и производството

В сигнала се настоява компетентните органи да проверят дали на животните се осигуряват необходимите ветеринарномедицински грижи, както и дали се спазват изискванията за идентификация, здравен контрол, хранене, поене и хуманно отношение.

Авторът настоява да бъде проверено и дали в стопанството млякото и сиренето се произвеждат и продават в регистриран обект при спазване на всички ветеринарно-санитарни и хигиенни изисквания.

Освен това той призовава да се установи дали стопанството получава европейско или национално подпомагане и дали изпълнява условията за това.

Настояват за внезапна проверка

"Настоявам БАБХ да извърши незабавна, обстойна и внезапна проверка на място, включително оглед на животните, условията на отглеждане, наличието на умрели животни, начина на обезвреждането им, ветеринарната документация и всички други обстоятелства, имащи отношение към случая", завършва сигналът.

При установяване на нарушения подателят настоява да бъдат предприети всички предвидени в закона административни и други мерки.

Снимките, приложени към сигнала, са с тежко съдържание и не са подходящи за чувствителни хора.

Останалите сигнали могат да бъдат разгледани в платформата Helpbook.info, чрез която гражданите могат да подават сигнали до отговорните институции и да получават информация за предприетите действия.

Целият сигнал вижте ТУК