Сидни Суийни нарече Скутър Браун мъжа на живота си

Сидни Суийни се обясни в любов на любимия си Скутър Браун. Повод беше това, че музикалният продуцент навърши 45 години през миналата седмица - на 18-и юни.

За неговия рожден ден 28-годишната актриса публикува в профила си в Instagram сладка снимка от бар, на която се вижда как двамата се целуват. Тя посочи, че той има много голямо сърце.

"Честит рожден ден на мъжа с най-голямото сърце, което познавам", написа тя към кадъра.

Звездата постна и снимка, на която се вижда как двамата танцуват.

"Благодаря ти за всички танци в хола и това, че ме караш отново да се усмихвам. Добър мъж е рядкост. Мъж като теб е веднъж в живота", написа още Сидни.

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