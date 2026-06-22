Сидни Суийни нарече Скутър Браун мъжа на живота си

Сидни Суийни се обясни в любов на любимия си Скутър Браун. Повод беше това, че музикалният продуцент навърши 45 години през миналата седмица - на 18-и юни.
За неговия рожден ден 28-годишната актриса публикува в профила си в Instagram сладка снимка от бар, на която се вижда как двамата се целуват. Тя посочи, че той има много голямо сърце.
"Честит рожден ден на мъжа с най-голямото сърце, което познавам", написа тя към кадъра.
Звездата постна и снимка, на която се вижда как двамата танцуват.
"Благодаря ти за всички танци в хола и това, че ме караш отново да се усмихвам. Добър мъж е рядкост. Мъж като теб е веднъж в живота", написа още Сидни.
Още по темата и снимките вижти в teenproblem.netТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.