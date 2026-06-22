Модни тенденции за лятото

Вече официално посрещнахме лятото! Най-топлият и слънчев сезон от годината е тук. И сме готови за много емоции, дълги дни, луди нощи, повече излизания, ваканции, плаж, море. Естествено, сега е времето да блеснем с нова визия и да покажем добрия си моден вкус. Кои са най-хитовите дрехи за това лято? Вижте тенденциите, според британския "Vogue" и "Cup of Jo".

Овърсайз

Независимо за какъв точно тоалет говорим, колкото по-широк, свободен и огромен, толкова по-добре! През летния сезон хит са овърсайз ризи, шорти, панталони, тениски, рокли, поли и т.н. Това е добра новина, тъй като те държат прохладно, свободно и скриват несъвършенства на фигурата. Така че - редовно избирайте дълги, широки, големи тениски, ризи, потници, рокли, поли, панталони.

Бяла пола със средна дължина

Знаете, че се казва, че всяка дама трябва да има къса черна рокля за специални поводи и бяла рокля за лятото и морето. През този сезон важи друго - задължително е да имате в гардероба си бяла пола. И най-добре е тя да бъде със средна дължина - до коляното или малко под него. Все повече дами залагат на такива поли, които стоят стилно, свежо и карат тена да изпъква.

Спортни шорти

Като говорим за лято, знаем, че заменяме дългите долнища с къси. Късите дънкови панталонки са вечна класика и любим избор за дамите, но сега има нещо още по-модерно. Хит през тази година са късите спортни панталонки. Шортите, които са свободни, с кантове, ластици и изглеждат като футболни гащета просто са много популярни сега. С тях ви е свободно и прохладно. Комбинират се чудесно с всякакви топове.

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