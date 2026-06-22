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Дуа Липа постна снимки от сватбата с Калъм Търнър

Направиха 2 церемонии

22.06.2026 | 22:06 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Дуа Липа показа снимки от сватбата си с Калъм Търнър. 30-годишната певица и 36-годишният актьор сключиха брак в края на май на скромна церемония в Лондон.

Но през първия уикенд на юни двамата вдигнаха голяма и луксозна сватба с много гости в Палермо, Италия. И през уикенда изпълнителката публикува няколко романтични снимки от втората церемония.

Първо виждаме как тя е с було, Калъм е по костюм и двамата се целуват.

После следва черно-бяла снимка край красива сграда. Там ясно се забелязва дългата и впечатляваща рокля на Дуа.
Забелязват се кадри и с гостите.

А има и снимка, на която Липа и Търнър танцуват заедно.

"Господин и госпожа", написала е певицата към своята публикация.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

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звезди Дуа Липа Калъм Търнър двойка сватба снимки
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