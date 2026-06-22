Отиде си и последния оригинален член на Бараби Блус Бенд - Людмил Стоилов-Льоди

Басистът на Бараби Блус Бенд Людмил Стоилов-Льоди е починал на 19 юни, съобщиха в социалните мрежи неговите близки.

"Вчера, на 19 юни, ни напусна нашия баща и дядо - Людмил Стоилов-Льоди Поклонението ще се състои в понеделник, 22 юни, 9.45, в ритуална зала "Амбър" до Централни Софийски Гробища, ул. "Кожарска" 2", написа Александра Стоилова във Facebook.

Льоди е съосновател на групата през 1993 г., когато двамата с Марио Събев–Буги Барабата откриват подходящия барабанист в лицето на Милен Кръстев-Вуйчото. Бандата бързо издава първия си албум Песни от гаража, а през 1995 се появява и вторият - Лоши времена, преди Льоди да напусне в края на 1996 година.

С неговата смърт символично се затваря последната страница от историята на оригиналния състав на формацията. Льоди беше последният оцелял от легендарното трио, което дефинира звученето на родния блус през 90-те години, пишат от Offnews.

Съболезнования на близките и светлина по пътя на Льоди, който беше последният от оригиналния състав на Барабите - Вуйчото почина през 2012 г., а нашият незабравим Буги си отиде през лятото на 2019 година.