Бъбривкото със самостоятелен филм! Магарето излиза от сянката на Шрек

Universal Pictures официално потвърди това, за което Еди Мърфи заговори още през 2024 г. - Магарето от "Шрек" ("Shrek") получава собствен филм.

Новата анимация на DreamWorks Animation ще се казва "Магарето" ("Donkey") и трябва да излезе по кината на 30 юни 2028 г., съобщава Deadline. А Мърфи, който озвучава любимия герой, загатна тази възможност още по време на промоционалната обиколка за "Ченгето от Бевърли Хилс: Аксел Фоули" ("Beverly Hills Cop: Axel F"). Aктьорът разказа пред ScreenRant, че Магарето ще има собствен филм, собствена малка история с драконовата си жена и децата си, които са наполовина дракони и наполовина магарета. По думите му историята вече е написана и е "много смешна".

Филмът ще бъде история за произхода му и ще разгърне пред нас как едно обикновено магаре се превръща... е, в Магарето. Магарето, днес познато като един от най-обичаните, шумни и неудържимо забавни персонажи в модерната анимация.

Историята на Магарето започва отначало

Режисьор на проекта е Чарли Бийн, познат с работата си по "Лего Батман: Филмът" ("The Lego Batman Movie") и игралната версия на "Лейди и Скитника" ("Lady and the Tramp").

Сърежисьор е Мат Флин, работил като story artist - част от екипа, който визуално изгражда сцените и движението на историята - по продукции на DreamWorks като "Дивият робот" ("The Wild Robot"), "Котаракът в чизми: Последното желание" ("Puss in Boots: The Last Wish") и "Лошите момчета 2" ("The Bad Guys 2").

Продуцент е Ребека Хънтли, чиито проекти включват "Кунг-фу панда 4" ("Kung Fu Panda 4") и "Лошите момчета" ("The Bad Guys").

Големите гласове се връщат в блатото

Новината идва преди премиерата на "Шрек 5" ("Shrek 5"), който е насрочен за 30 юни 2027 година. Очаква се в петата част отново да се завърнат големите гласове на поредицата - Майк Майърс като Шрек, Еди Мърфи като Магарето и Камерън Диас като принцеса Фиона. Именно това трио превърна първия "Шрек" от 2001 г. в анимационен феномен, който едновременно разсмя, обърна с главата надолу класическите приказки и промени начина, по който Холивуд гледа на семейното кино.

Магарето отдавна не е просто комичният спътник на Шрек. Героят е двигателят на хаоса, бързите реплики и абсурдната енергия в поредицата - персонажът, който може да говори без да спре, да изпее нещо в най-неподходящия момент и пак да се окаже емоционалното лепило на историята. Гласът на Еди Мърфи го превърна в един от най-разпознаваемите анимационни герои на последните десетилетия.

Вселената на "Шрек" продължава да расте

Самостоятелен филм за Магарето изглежда като напълно логична стъпка за DreamWorks. Студиото вече доказа, че страничните истории от света на "Шрек" могат да бъдат огромен успех. Двата филма за Котарака в чизми - героя, озвучаван от Антонио Бандерас - събраха общо около 1 млрд. долара в световния боксофис. Така приходите на цялата филмова вселена на "Шрек", която включва четирите основни филма и двата спинофа за Котарака, достигат около 4 млрд. долара.

Първият "Шрек" спечели първиата в историята статуетка "Оскар" за най-добър пълнометражен анимационен филм и се превърна в много повече от хит в кината. Франчайзът роди световно турне, награждаван бродуейски мюзикъл с осем номинации за "Тони" (Tony) и 12 номинации за Drama Desk, туристическа атракция в Лондон, събития и атракции в парковете на Universal Studios по света, както и огромен бизнес с потребителски продукти.

Голямата дата вече е запазена

Universal вече е държала датата 30 юни 2028 г. в календара на Rentrak за неозаглавен голям филм на Illumination, но слотът вече официално отива при "Магарето".

На същата дата Warner Bros. засега планира анимационната продукция "Динамично дуо" ("Dynamic Duo"), а Paramount също държи този прозорец за все още неозаглавения си мащабен филмов проект по видеоиграта Call of Duty.