BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 140

Ягодовата луна променя живота на част от зодиите

Тя е в понеделник

26.06.2026 | 22:15 ч. 0
Снимка: iStock/Harto Tompel

Снимка: iStock/Harto Tompel

На 29-и юни вечерта, понеделник, ни очаква пълнолуние в знака на Козирог. Събитието се нарича още Ягодова луна, тъй като тогава се обира реколтата от ягоди. Сега ставаме по-земни и сериозни. Имаме нужда да бъдем полезни на обществото. Трябва да вярваме на своите собствени ценности, на интуицията си и да сме уверени. Ето на кои зодии пълнолунието ще повлияе силно, според "Madamenoire".

Близнаци
Ще анализират реално връзките и отношенията. На фокус са партньорства, колаборации, договори, връзки. Сега е време да определят някои от тях, да прегледат наново някои отношения, да получат яснота, вместо да отбягват темата. Незавършените разговори сега ще бъдат довършени и Козирозите ще получат истината. Нека осъзнаят за какво имат време в любовта и работата, за какво не, и да скъсат с миналото.

Дева
Домът, историята, миналото и емоциите са на фокус сега. Девите се съсредоточават върху дома и семейството по време на Ягодовата луна. Те винаги са отговорни и сериозни. И това понякога им тежи. Все още усещат старите очаквания, които близките са имали към тях. Време е за Девите да реорганизират пространството си. Да поставят граници, да спрат да носят в себе си стари емоции, отговорности и да ги оставят в миналото.

Останалите вижте в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

зодии зодиакални знаци астрология зодии и хороскопи пълнолуние Ягодова луна
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem