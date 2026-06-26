Ягодовата луна променя живота на част от зодиите

На 29-и юни вечерта, понеделник, ни очаква пълнолуние в знака на Козирог. Събитието се нарича още Ягодова луна, тъй като тогава се обира реколтата от ягоди. Сега ставаме по-земни и сериозни. Имаме нужда да бъдем полезни на обществото. Трябва да вярваме на своите собствени ценности, на интуицията си и да сме уверени. Ето на кои зодии пълнолунието ще повлияе силно, според "Madamenoire".

Близнаци

Ще анализират реално връзките и отношенията. На фокус са партньорства, колаборации, договори, връзки. Сега е време да определят някои от тях, да прегледат наново някои отношения, да получат яснота, вместо да отбягват темата. Незавършените разговори сега ще бъдат довършени и Козирозите ще получат истината. Нека осъзнаят за какво имат време в любовта и работата, за какво не, и да скъсат с миналото.

Дева

Домът, историята, миналото и емоциите са на фокус сега. Девите се съсредоточават върху дома и семейството по време на Ягодовата луна. Те винаги са отговорни и сериозни. И това понякога им тежи. Все още усещат старите очаквания, които близките са имали към тях. Време е за Девите да реорганизират пространството си. Да поставят граници, да спрат да носят в себе си стари емоции, отговорности и да ги оставят в миналото.

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