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Диана Димитрова спази обещанието си и съди Рая Пеева

Търпението никога не е означавало слабост, каза актрисата

26.06.2026 | 18:26 ч. 15
Diana Dimitrova, Facebook

Diana Dimitrova, Facebook

Актрисата Диана Димитрова спази обещанието си, което беше дала в предаването Hell’s Kitchen, че ще съди колежката си Рая Пеева заради клевета.

В профила си в социалната мрежа Димитрова съобщи, че днес е завела дело.

“Въпреки появилите се публикации, никога не съм заявявала, че се отказвам. Напуснах Hell’s Kitchen след самономинация, защото избрах себе си, спокойствието си и предстоящата си изложба”, се казва в поста на актрисата.

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"Вярвам, че всеки носи отговорност за думите, които изрича, и за поведението, което демонстрира публично. Аз съм добър и търпелив човек. Никога не съм смятала, че едно телевизионно състезание е причина да губя самообладание. Както бях казала, не спасяваме животи в “Пирогов“. Но когато бъдат прекрачени границите на елементарното уважение, избирам да реагирам по законов ред", казва още Димитрова.

"Търпението никога не е означавало слабост. Да бъдеш търпелив не означава да нямаш граници. В житейски план съм доказала най-вече пред себе си колко сила, воля и устойчивост нося в себе си. Защото понякога най-тихите и най-търпеливите хора са и най-решителните. Благодаря ви за подкрепата", се казва в позицията на актрисата.

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Hell’s Kitchen Диана Димитрова Рая Пеевски актриси съд
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