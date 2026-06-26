Диана Димитрова спази обещанието си и съди Рая Пеева

Актрисата Диана Димитрова спази обещанието си, което беше дала в предаването Hell’s Kitchen, че ще съди колежката си Рая Пеева заради клевета.

В профила си в социалната мрежа Димитрова съобщи, че днес е завела дело.

“Въпреки появилите се публикации, никога не съм заявявала, че се отказвам. Напуснах Hell’s Kitchen след самономинация, защото избрах себе си, спокойствието си и предстоящата си изложба”, се казва в поста на актрисата.

"Вярвам, че всеки носи отговорност за думите, които изрича, и за поведението, което демонстрира публично. Аз съм добър и търпелив човек. Никога не съм смятала, че едно телевизионно състезание е причина да губя самообладание. Както бях казала, не спасяваме животи в “Пирогов“. Но когато бъдат прекрачени границите на елементарното уважение, избирам да реагирам по законов ред", казва още Димитрова.

"Търпението никога не е означавало слабост. Да бъдеш търпелив не означава да нямаш граници. В житейски план съм доказала най-вече пред себе си колко сила, воля и устойчивост нося в себе си. Защото понякога най-тихите и най-търпеливите хора са и най-решителните. Благодаря ви за подкрепата", се казва в позицията на актрисата.