Когато температурите се покачат, изкушението да пренебрегнем стила в името на комфорта е голямо, но истински елегантната жена знае, че лекотата и класата могат да вървят ръка за ръка. Има обаче няколко неща, които тя съзнателно пропуска, за да запази безупречния си вид дори в най-горещите дни. Кои са те?

Евтини джапанки в градска среда

Плажните джапанки са за плажа. На градската улица те моментално свалят нивото на визията. Вместо тях заложете на кожени сандали с тънка подметка, еспадрили или минималистични чехли с текстилна горна част - удобни, но достатъчно изискани за разходка или обяд.

Прозрачни дрехи без подплата

Лятната лекота не означава да показваме всичко. Прозрачните блузи или рокли, носени без подходящо бельо и подплата създават усещане за небрежност. Елегантната жена избира материи, които дишат, но не разкриват повече от необходимото.

Къси панталони тип „къси гащи“

Микрошортите, които приличат на бельо, са табу. Ако искате да покажете стил, заменете ги с бермуди до коляното от лен, памучни шорти с класическа дължина или плисирана пола над коляното - всички те издължават силуета и изглеждат в пъти по-изтънчено.

Масивни пластмасови бижута и аксесоари

Пластмасовите колиета, гривни и обеци с крещящи цветове правят визията евтина и претрупана. Лятото е сезонът на естествените материали - дърво, рафия, малки златни обици, перли или семпли верижки, които не отклоняват вниманието от лицето.

Източник: 10 неща, които елегантните дами не носят през лятото