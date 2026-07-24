Как да си набавите повече протеини с домашни сосове

Вкусното печено месо, любимите ни картофки, салати, зеленчуци, предпочитаме да хапваме в компанията на сосове, които да допълнят и подчертаят вкуса на ястието ни. Когато се стремим да се храним здравословно, знаем че е важно да приготвяме храната си у дома или поне през повечето време.
Готовите сосове са изкушаващи, но пълни с много захари, сол, съставки, които ги правят много калорични и нездравословни. Нужни са ни само 5 минути, няколко съставки и имаме готов домашен сос. Вкусен, по-здравословен, с много по-малко калории и повече полезни протеини.
Споделяме 5 рецепти за вкусни сосове, богати на протеини.
Протеинов ранч сос – подходящ за салати, пилешко месо и сурови зеленчуци
Необходими продукти:
- 225 г нискомаслено котидж сирене;
- 225 г нискомаслено кисело мляко;
- сол и черен пипер на вкус;
- 1/2 чаена лъжичка чесън на прах (или 2 скилидки чесън);
- 1/2 чаена лъжичка лук на прах;
- 1 чаена лъжичка сушен магданоз.
Начин на приготвяне:
Пасирайте всички съставки до получаване на гладък и кремообразен сос.
Кремообразен сос с рокфор – подходящ за зелени салати и пресни зеленчуци
Необходими продукти:
- 120 мл обезмаслено кисело мляко;
- 120 мл нискомаслено котидж сирене;
- 3 супени лъжици мътеница или кефир;
- 60 г сирене рокфор;
- 1/4 чаена лъжичка черен пипер.
Начин на приготвяне:
Пасирайте киселото мляко и котидж сиренето, добавете останалите съставки и разбийте до гладка консистенция. Охладете за около 30 минути.
Източник: 5 протеинови соса за вкусни ястияТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.