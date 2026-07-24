Как да си набавите повече протеини с домашни сосове

Вкусното печено месо, любимите ни картофки, салати, зеленчуци, предпочитаме да хапваме в компанията на сосове, които да допълнят и подчертаят вкуса на ястието ни. Когато се стремим да се храним здравословно, знаем че е важно да приготвяме храната си у дома или поне през повечето време.

Готовите сосове са изкушаващи, но пълни с много захари, сол, съставки, които ги правят много калорични и нездравословни. Нужни са ни само 5 минути, няколко съставки и имаме готов домашен сос. Вкусен, по-здравословен, с много по-малко калории и повече полезни протеини.

Споделяме 5 рецепти за вкусни сосове, богати на протеини.

Протеинов ранч сос – подходящ за салати, пилешко месо и сурови зеленчуци

Необходими продукти:

225 г нискомаслено котидж сирене;

225 г нискомаслено кисело мляко;

сол и черен пипер на вкус;

1/2 чаена лъжичка чесън на прах (или 2 скилидки чесън);

1/2 чаена лъжичка лук на прах;

1 чаена лъжичка сушен магданоз.

Начин на приготвяне:

Пасирайте всички съставки до получаване на гладък и кремообразен сос.

Кремообразен сос с рокфор – подходящ за зелени салати и пресни зеленчуци

Необходими продукти:

120 мл обезмаслено кисело мляко;

120 мл нискомаслено котидж сирене;

3 супени лъжици мътеница или кефир;

60 г сирене рокфор;

1/4 чаена лъжичка черен пипер.

Начин на приготвяне:

Пасирайте киселото мляко и котидж сиренето, добавете останалите съставки и разбийте до гладка консистенция. Охладете за около 30 минути.

Източник: 5 протеинови соса за вкусни ястия