BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 106

Как да си набавите повече протеини с домашни сосове

И са много вкусни

24.07.2026 | 19:07 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Вкусното печено месо, любимите ни картофки, салати, зеленчуци, предпочитаме да хапваме в компанията на сосове, които да допълнят и подчертаят вкуса на ястието ни. Когато се стремим да се храним здравословно, знаем че е важно да приготвяме храната си у дома или поне през повечето време. 

Готовите сосове са изкушаващи, но пълни с много захари, сол, съставки, които ги правят много калорични и нездравословни. Нужни са ни само 5 минути, няколко съставки и имаме готов домашен сос. Вкусен, по-здравословен, с много по-малко калории и повече полезни протеини. 

Споделяме 5 рецепти за вкусни сосове, богати на протеини. 

Протеинов ранч сос – подходящ за салати, пилешко месо и сурови зеленчуци

Необходими продукти:

  • 225 г нискомаслено котидж сирене;
  • 225 г нискомаслено кисело мляко;
  • сол и черен пипер на вкус;
  • 1/2 чаена лъжичка чесън на прах (или 2 скилидки чесън);
  • 1/2 чаена лъжичка лук на прах;
  • 1 чаена лъжичка сушен магданоз.

Начин на приготвяне:

Пасирайте всички съставки до получаване на гладък и кремообразен сос.

Кремообразен сос с рокфор – подходящ за зелени салати и пресни зеленчуци

Необходими продукти:

  • 120 мл обезмаслено кисело мляко;
  • 120 мл нискомаслено котидж сирене;
  • 3 супени лъжици мътеница или кефир;
  • 60 г сирене рокфор;
  • 1/4 чаена лъжичка черен пипер.

Начин на приготвяне:

Пасирайте киселото мляко и котидж сиренето, добавете останалите съставки и разбийте до гладка консистенция. Охладете за около 30 минути.

Източник: 5 протеинови соса за вкусни ястия 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

калории протеини диета
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem