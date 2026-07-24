Даниел Вълчев разкри дали ще се кандидатира за президент

Проф. Даниел Вълчев коментира слуховете, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори.

"Нищо не крия. Завъртя се тази тема дали ще се кандидатирам за президент. Обмислям го това. Има немалко хора, които ми дават да разбера, че не ми е безразлично дали ще постъпя така или не. Нито водя, нито смятам да водя разговори, с която и да е политическа сила. Ако такава кандидатура има смисъл, то и нейният смисъл е да бъде гражданска, а не гражданин, ама подкрепен от партии. Няма поле за разговор тука", каза Вълчев пред bTV.

"Ние избираме някого, който застава с характер, лице, биография, а не кого ще потупа по рамото Борисов или кого ще издигне Радев и т.н. Далеч не съм казал, че ще се кандидатирам. Съветвам всеки, който би се кандидатирал ясно да заяви, че не иска партийна подкрепа. Не, не бих приел партийна подкрепа. Тези президентски избори ще бъдат за това дали има нов разлом в обществото, защото досега беше между досегашното статукво и онези, които искаха да го съборят, няма го вече това статуквото, въпросът е прави ли се нов фронт към Радев и неговия проект", посочи още Вълчев.



"Демокрацията е въпрос на формализирани процедури. Не харесваме и мнозинството много често по традиция, сега не е такъв случаят, защото скоро бяха изборите. Причината е, че ние българите смятаме своите елити за нелегитимни. Смятаме, че богатите в България нечестно са се възползвали от приватизации по време на прехода и т.н. Всичко това ни кара да сме подозрителни срещу елитите. Хората преживяват това нелеко, виждайки несправедливост. Демокрацията мнозина си я представят като статистика, но това е сложен процес, в който ние се опитваме да се впишем. Правителството няма още 100 дни и е рано да се правят изводи все още", добави Вълчев.

Според него към проекта на Радев има очаквания, като по-големите предизвикателства пред правителството ще са във вътрешен план.

"Вероятно не са най-добрите назначения в международен план, но при една по-добра международна подготовка, това можеше да бъде избегнато. Проевропейска, но не и проактивна е позицията на Радев спрямо Украйна. Не мисля, че критиките към правителството и парламента за това, че не е достатъчно западно ориентирано, са основателни. Нищо няма да излезе от тези критики. Защото това слугинско поведение, което наблюдаваме няколко години, рано или късно трябваше да приключи", каза Вълчев.

Той коментира и реформата на съдебната система, като по думите му няма да бъде лесна.

"Там има много сериозни зависимости, те не са политически, а от всякакво друго естество и ако там няма решителни действия, новият ВСС ще възпроизведе онези проблеми на досегашните ВСС. За мен трябва да се подходи по-амбициозно към съдебната реформа. Ако ВСС остане с тези свои правомощия, той ще се еманципира при избора на хората. За това ВСС нека да си запази кадровите правомощия, но неговите членове да не могат да правят предложения, както сега. Да ги прави министърът на правосъдието или съответния ръководител на магистратурата, председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор. Така се прави, в противен случай отново ще стане затворен орган", поясни още Вълчев.