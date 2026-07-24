Тенденции при роклите за лятото

Летният сезон бе открит преди повече от месец. А с него се появяват и много нови тенденции. През лятото доста често дамите залагат на рокли - държат прохладно, материите са леки и меки, с тях е комфортно, а и роклите могат да изглеждат стилно, да ви направят привлекателни и игриви. Какви са тенденциите при тях през този сезон? Вижте отговорите на британския "Cosmopolitan".

Рокля с ниска талия

Абсолютният хит на това лято! Най-модерният вид рокля за сезона. Става дума за рокли, при които линията на талията е удължена и свалена по-ниско от естествената. И надолу се преминава към свободна и разкроена пола. Тези рокли са доста удобни, тъй като са по-широки, държат прохладно, стават както за плаж и лежерна разходка, така и за официални събития.

Бяла рокля

Вечна класика за лятото! Както се казва, че една дама винаги трябва да има една къса черна рокля за специални поводи, така и за летните месеци пък винаги трябва да има бяла рокля. Бялото е топ цветът на 2026 г. според института "Пантон", а през лятото стои най-добре. Подчертава тена, не привлича слънце, стои нежно и ефектно. Най-добре бялата рокля да е с къдрави елементи, набрани части и бродерии.

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