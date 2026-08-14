8 години на страдания и напрежение приключват за 4 зодии

Последните няколко години не бяха никак леки за част от зодиакалните знаци. От 2018 г. насам, цели 8 години, те преминават през борби, хаос, страдания, разочарования. Но сега най-сетне това приключва и ще бъдат възнаградени. Виждат изход от тези 8 години на разбиване на сърцето и болезнени кармични цикли. В следващите месеци ще съберат наградите именно в сферата, в която най-много страдаха. Ето кои са късметлиите, според "Your Tango".

Телец

От 2018 г. до юли тази година Уран беше в техния знак. Както могат да предположат, това не беше хубаво. Настъпи хаос в кариерата им, любовния живот, финансите и личния живот. Сблъскаха се с токсични връзки и проблеми с парите. Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. За щастие, сега Уран е в Близнаци, и Телците ще бъдат щедро възнаградени. Юпитер в Лъв също им носи енергия и късмет. Ще намерят успех и щастие в сферите от живота, в които най-много страдаха.

Скорпион

Хаосът не им беше спестен през тези години. Животът им беше бедствие в последните 8 години. Докато Уран беше в Телец, те се сблъскваха с удар след удар. Имаше смут и бъркотия в живота им, все едно са в ТВ сериал. Сега това приключва. Някои Скорпиони се справяха с връзки, в които постоянно имаше раздели и събирания, други с неочаквани връзки, които изцедиха енергията им и нарушиха спокойствието им, трети с внезапни раздели. Това приключва сега. Най-сетне ще са късметлии в любовта. Имат шанс да създадат здравословна, отдадена и стабилна връзка с някого.

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