В кадър: Мариус Куркински става ангел в новия български филм "Софѝя"

Мариус Куркински влиза в необичайна роля - на ангел, попаднал сред хората в съвременна София. Снимките на новия български игрален филм "Софѝя" започнаха този петък, а зад проекта стои режисьорът и сценарист Димитър Радев.

Драмата с елементи на магически реализъм събира силен актьорски състав, в който са още Деян Донков, Койна Русева, Стефка Янорова, Владимир Пенев, Анастасия Ингилизова, Ана Пападопулу и други.

"Софѝя" е вторият съвместен проект на Димитър Радев и Мариус Куркински. През 2022 г. режисьорът работи с актьора и по документалния филм "До Мариус и назад".

Шест истории и един ангел

Сюжетът е изграден като пъзел от шест на пръв поглед несвързани истории с различни главни герои. Нишката между тях е ангелът, изигран от Мариус Куркински, който се озовава сред хората на съвременния град и присъства във всяка от историите.

Срещите му постепенно разкриват сложността на човешките отношения - любовта и самотата, вината и прошката, болката и способността да продължиш напред. Всичко това се развива на фона на София, която във филма е неразривно свързана с душевността на хората, които я обитават.

"За мен "Софѝя" е преди всичко филм за надеждата и способността ни да се връщаме един към друг след разочарованията и провалите. Интересува ме онзи миг, в който някой вижда другия, приближава се към него и прекъсва самотата му с доброта и обич. Софѝя за мен е много неща - мъдрост и начин за дълбоко свързване между хората, както и столицата ни, в чиято неравномерна красота се издигат и сриват героите ми", разказва Димитър Радев.

Ангелът на Куркински обаче не идва при хората с готови отговори. Докато наблюдава съдбите им и се опитва да разбере изборите им, самият той започва да открива значението на едно от най-обикновените и достъпни неща в човешкия свят - простия жест към другия.

"Понякога най-голямата опасност не идва отвън, а е в самите нас - в гнева, завистта, гордостта, отчаянието, в изкушението да изгубим доброто в себе си", казва Мариус Куркински.

Актьорски ансамбъл без един водещ герой

Според Димитър Радев в "Софѝя" трудно може да бъде посочен един водещ актьор, тъй като всеки персонаж има съществена роля в общата история.

"В този филм много трудно може да се посочи кой е водещ актьор. Всеки носи жизненоважна тежест за историята", споделя режисьорът.

В актьорския състав участват още Георги Гоцин, Румен Гаванозов, Розалия Абгарян, Ванеса Пеянкова, Стелиан Радев, София Кирилова, Никола Додов, Петър Данов и Габриела Георгиева.

Оператор на "Софѝя" е Калоян Божилов, работил по "Ага". С Димитър Радев той си партнира и в игралния филм "Рая на Данте", както и в документалния "До Мариус и назад".

Визуалната концепция на новия филм залага на силния контраст между светлина и сянка и на постепенното преминаване от студено към топло. По този начин изображението следва емоционалния път на героите - от изолацията към близостта, от самотата към другия и от трудния момент към надеждата.

Сред основния творчески екип са още композиторът Емилиян Гацов - Елби, художникът по костюми и сценография Ванина Гелева и продуцентите Христо Димитров, Петя Манчорова, Калоян Божилов и Димитър Радев.

"Софѝя" се продуцира от Палимпсест Филмс с подкрепата на Националния филмов център.