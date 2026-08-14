Доц. Петрунова: Археологическите обекти да станат туристически дестинации

Археологическите обекти трябва да бъдат не само проучвани, но и развивани като туристически дестинации. Това каза директорът на Националния исторически музей доц. Бони Петрунова по повод подготвяната промяна в модела на финансиране пред "България сутрин".

По думите ѝ досега проектите се одобряват от специална комисия, но честите промени в управлението са довели до забавяния и неизплащане на средства.

"Трябва да се пипнат правилата, да се актуализират така, че да станат по-адекватни и действително да бъдат одобрявани онези проекти, които си го заслужават", заяви Петрунова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Тя подкрепи идеята финансирането да бъде за период от две или три години, защото това ще даде по-голяма предвидимост на археолозите и ще позволи по-добро планиране.

Според Петрунова трябва да се постави акцент както върху научната стойност, така и върху потенциала на обектите за развитие на културния туризъм. Като пример тя посочи археологическите обекти, които са в напреднал стадий на проучване и могат да преминат към реставрация, консервация и социализация.

"Това трябва да се направи. И от това ще печели цялата нация", категоричен бе директорът на НИМ.

За нос Калиакра археологът отбеляза, че посещаемостта е добра, а проучванията продължават. По думите ѝ сред последните находки е женски пръстен с изображение на Богородица Оранта. Тази година откритите находки са били близо 300.

"Продължаваме да проучваме Златния некропол, както аз съм го нарекла, и "квартала на богатите", който е съвсем близо до него. Всичко е във вътрешния град на Калиакра", заключи доц. Петрунова.