Времето утре: Топло, вероятността за валежи е малка

През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще има над крайните югозападни райони и Черноморието, но ще е почти без валежи, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Ще духа слаб вятър от изток, в Източна България до умерен от север-североизток. Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна.

Утре ще преобладава слънчево време, след обяд с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще духа слаб и умерен, в Югоизточна България до силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 25-26° в североизточните райони до 32° в крайните югозападни, в София - около 27°.



По Черноморието ще има променлива облачност. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-26°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.



В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд с купеста облачност, но валежи не се очакват. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток, който през деня ще отслабва. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра – около 13°.

В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево. Вятърът ще е слаб от север-североизток. Температурите ще се повишат, в понеделник максималните ще бъдат между 30° и 35°.