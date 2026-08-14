Демерджиев: Двете групи в Ботевградско са тормозели хората, държат се нагло и арогантно

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) проведе акция в Ботевградско, където години наред две групи тормозят местните, държат се нагло и арогантно и демонстрират начин на живот, който не съответства на доходите им, написа във Фейсбук министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с акцията на ГДБОП в ботевградското село Новачене.

Продължаваме и на други места в страната. Целта е да се неутрализират групи, които демонстрират висок стандарт без да имат доказани доходи за това и арогантно поведение, пише още Демерждиев.

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От МВР съобщиха, че акцията е предприета срещу група, известна като "Братя Пееви", дейността, на която е свързана с даване на бързи кредити с високи лихви, които впоследствие са връщани чрез използване на сила, принуда и заплахи. Събрани са данни и че групата се е занимавала с набиране, склоняване и експлоатиране на жени с цел предоставяне на платени сексуални услуги на територията на България.