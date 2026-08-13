Никълъс Холт ще изиграе самовлюбения проф. Локхарт в новия "Хари Потър"

Никълъс Холт, познат с ролите си в "Х-Мен" ("X-Men"), "Супермен" ("Superman") и "Лудия Макс: Пътят на яростта" ("Mad Max: Fury Road"), се присъединява към актьорския състав на дългоочаквания сериал "Хари Потър" ("Harry Potter").

36-годишният английски актьор ще изиграе професора от "Хогуортс" Гилдрой Локхарт - персонажа, в чиято роля във филмите влезе сър Кенет Брана.

Телевизионната адаптация на бестселърите на Дж. К. Роулинг ще се появи на екран тази Коледа, но зрителите ще трябва да почакат до втория сезон, за да видят Холт, пише ВВС.

В историята Локхарт е знаменит писател, автор на книги като "Магическият аз" ("Magical Me"), преди да постъпи в "Хогуортс" като преподавател по защита срещу Черните изкуства през втората година на Хари в училището.

HBO обяви избора на актьора с препратка към заглавието на автобиографията на Локхарт и една от прочутите му реплики: "Магическият аз", разбира се. А сега колко автографа бихте искали? Никълъс Холт е избран за ролята на Гилдрой Локхарт във втория сезон на новия оригинален сериал на HBO "Хари Потър"."

От "Момчето си отива" до "Супермен"

Холт става известен покрай Хю Грант с киноадаптацията от 2002 г. на романа на Ник Хорнби "Момчето си отива" ("About a Boy"), а след това се снима и в тийнейджърския сериал "Кожи" ("Skins").

Той изигра Ханк Маккой, известен още като Звяра, в четири филма от поредицата "Х-Мен", влезе в ролята на Лекс Лутър в най-новия "Супермен", получи номинация за "Еми" за участието си във "Велика" ("The Great"), снима се в номинирания за "Оскар" "Носферату" ("Nosferatu") и изигра главната роля в биографичния филм за писателя Дж. Р. Р. Толкин "Толкин" ("Tolkien").

Холт е поредното голямо име, което се присъединява към телевизионната версия на "Хари Потър", чието излъчване се очаква да продължи около десетилетие.

Кой друг влиза в света на "Хари Потър"?

Джон Литгоу ще изиграе Албус Дъмбълдор, Паапа Есиеду - Сивиръс Снейп, а Джанет Мактиър ще бъде Минерва Макгонъгол. Даниел Ригби и Бел Паули влизат съответно в ролите на Върнън Дърсли и Петуния Дърсли, Ник Фрост ще бъде Рубиъс Хагрид, а Уоруик Дейвис - професор Филиус Флитуик.

Както и във филмите, в центъра на историята застават млади нови лица. Арабела Стантън ще изиграе Хърмаяни Грейнджър, Доминик Маклафлин - Хари Потър, а Алистър Стаут - Рон Уизли.

Първият сезон на сериала носи заглавието "Хари Потър и Философският камък" ("Harry Potter and the Philosopher's Stone"), както се нарича британското издание на първата книга на Роулинг, и ще дебютира в HBO Max на 25 декември.

Седемте книги на писателката са публикувани между 1997 и 2007 г., а между 2001 и 2011 г. са превърнати в осем филма.

Позициите на Роулинг отново предизвикват въпроси

През последните години Роулинг стана известна и с открито изразяваните си позиции по въпросите, свързани с половата идентичност. Писателката твърди, че защитава правата на жените, и отхвърля обвиненията в трансфобия.

През последните години много от пълнолетните актьори в новия сериал са получавали въпроси дали подкрепят позицията ѝ, като отговорите им се различават.

Темата отново попадна в заглавията тази седмица, след като Бел Паули, която играе Петуния Дърсли, заяви пред The Telegraph, че "категорично не е съгласна" с писателката.